Forza Italia, congressi di Milano: un successo per il centrodestra del fare

Alla fine sono stati più di seicento gli accrediti ai due congressi, quelli per Milano Città e Provincia, che andavano al rinnovo di coordinatori e coordinamenti. Uno sforzo enorme, sostenuto dai commissari uscenti (ed eletti per acclamazione segretari) On. Cristina Rossello e On. Graziano Musella. Al di là dei tanti big presenti, dal ministro degli Esteri, on. Tajani, alla dott.ssa Moratti, dall’onorevole Ronzulli al Consigliere Regionale Giulio Gallera e all’assessore Gianluca Comazzi, dal decano ex Sindaco Albertini, all’onorevole Ronzulli, quello che più ha colpito è stata la composizione della platea.

Nel documento della sua candidatura ha avuto modo di dichiarare l’On. Rossello:

“Milano è una realtà composita, fra grande città e area metropolitana, e riunisce una tale molteplicità di persone, di lavoro, di eccellenze, che la rendono di una ricchezza unica. Una ricchezza che si rafforza nella interconnessione tra la Città e i Comuni della Area Metropolitana, nelle aree urbane come nelle zone rurali. Una metropoli che sta cambiando sempre di più, evolvendosi in una

proiezione internazionale connotata da alcune specificità che la rendono particolarmente attrattiva, in continuità con le scelte dei sindaci Albertini e Moratti e delle giunte che furono coerenti con il nostro DNA, con un ruolo di locomotiva per la crescita.

Vogliamo coltivarne il ruolo strategico per la formazione e per la ricerca, per la sanità, per l’intelligenza artificiale e per il socialee il erzo settore. Ci impegniamo a incontrare le categorie e i corpi intermedi per quelle che loro sentono come priorità economiche e sociali e per unire ogni forza utile per la ripresa, potenziandone il ruolo di fulcro del mondo finanziario e imprenditoriale, universitario e culturale del nostro Paese.”

Tanti, tantissimi i giovani ai congressi a Milano.

Si parla di più di 100 accrediti tra gli under 40 del partito, che si dimostra così tutto meno che un fenomeno limitato per età. Erano presenti tutti i principali organi di informazione, molti esponenti delle categorie economiche. È stata una festa, con eletti di altri partiti di maggioranza passati anche solo per un saluto. A dimostrazione che Forza Italia, qualsiasi cosa ne possano pensare i Soloni, che del commento delle fatiche altrui fanno il proprio mestiere, non ha abbandonato la sua missione. L’ossimoro dei sogni concreti.

E di concretezza si avvertiva tra il pubblico una gran voglia. Per chi si muoveva tra le sale con i mega schermi, la ricreazione era finita. Era finita davvero. Perché sì, è bello poter difendere la propria identità, il proprio paese e i propri interessi: ma da soli non ce la facciamo.

Bene il governo politico, ma la politica non deve diventare autoreferenziale. Ok tutto, ma senza chi sa fare le cose, quel che resta sono chiacchiere. Magari molto belle e coreografiche. Ma pur sempre chiacchiere.

Gli interventi, tutti molto applauditi, hanno indirizzato il discorso in questo senso: Milano si riconquista solo con proposte, candidature e progetti concreti. Può sembrare una ripetizione, pure banale, ma è una frase rivoluzionaria, se contiamo che la Sinistra di Milano sta vincendo da anni sulla scorta di città a 15 minuti, agende 2030 e città arcobaleno che non solo non si sono mai viste, ma che rivendicavano con orgoglio la propria irrealtà.

Sabato, a Milano, votando ai congressi per i propri segretari, si è riunito un popolo che non si è sciolto e che ha scelto, con umiltà e orgoglio allo stesso tempo, di dire basta a tutto questo. Nel nome della libertà di produrre, muoversi e vivere la propria città.

Un evento più unico che raro, ottimo viatico per i prossimi 30 anni di rivoluzione liberale.