Scuola. Dote merito, Assessore Tironi: Regione aumenta e anticipa risorse a oltre 2 milioni per anno scolastico 2022/2023

Regione Lombardia ha incrementato le risorse e ha erogato più di 2 milioni di euro per il programma Dote Scuola – componente Merito per l’anno scolastico 2022/2023.

Lo stanziamento è stato deciso con sei mesi di anticipo rispetto al solito, confermando così il costante impegno nel promuovere l’accesso all’istruzione e nel fornire un sostegno concreto per il percorso di studio e formazione dei giovani studenti lombardi e premiare il merito dei nostri studenti.

GRANDE ATTENZIONE PER GLI STUDENTI PIU’ BRAVI –

“Questa iniziativa – commenta l’assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro Simona Tironi – dimostra la grande attenzione della Giunta per gli studenti lombardi che si dimostrano particolarmente meritevoli. L’importante aumento degli ammessi al contributo testimonia l’efficacia e il successo di questa misura“.

Sono stati ammessi al contributo 2.877 studenti che beneficeranno di risorse superiori ai 2 milioni di euro.

I BENEFICIARI –

Ne potranno usufruire gli studenti residenti in Lombardia, entro il 21° anno di età, che abbiano conseguito risultati di particolare merito, quali una valutazione media pari o superiore a 9 nelle classi terze e quarte del sistema di istruzione, la valutazione di 100 e lode all’esame di Stato, o la valutazione finale di 100 agli esami di diploma professionale.I contributi assegnati non dipendono dalle condizioni economiche degli studenti e vengono distribuiti in buoni acquisto di libri, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica.

ASSECONDARE LA VOGLIA DI PROSEGUIRE GLI STUDI –

“La mia missione è quella di continuare ad offrire agli studenti meritevoli l’opportunità di proseguire il loro percorso formativo con meno preoccupazioni economiche – ha sottolineato l‘assessoreTironi – contribuendo così a favorire pari opportunità nell’istruzione”.

I DESTINATARI DELLA DOTE MERITO –

In dettaglio, 623 giovani riceveranno 1.500 euro a testa per aver ottenuto il massimo dei voti all’Esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, cioè 100 e lode alla Maturità o 100 agli esami di diploma professionale del Sistema di istruzione e formazione professionale (Iefp). I 2.254 studenti che nel 2022/23 hanno terminato il terzo e il quarto anno del sistema di istruzione con la media del 9 riceveranno, invece, 500 euro ciascuno.

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO –

Già dal 15 gennaio i beneficiari del contributo stanno ricevendo da parte di Edenred Italia Srl, società incaricata da Regione Lombardia, la e-mail con il Codice Dote Scuola personale, con le istruzioni per l’utilizzo della Dote Merito, entro il 30 settembre 2024, attraverso la piattaforma dedicata.