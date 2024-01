Uno sciopero contro le politiche di Sala e Granelli

Ha fatto discutere lo sciopero della Polizia Locale la scorsa settimana. Il Corriere ha scritto che i ghisa stavano snaturando la loro storica vocazione al servizio dei cittadini. Sala ha cercato di far passare la vulgata che i vigili addirittura scioperavano contro un piano per riportarli in strada. Non è così.

Se nelle strade vediamo sempre meno Polizia Locale è per le scelte politiche sbagliate che da più di 10 anni hanno assunto Sala e Pisapia.

Prima fra tutte il ritardo nel bandire i concorsi, per cui oggi non abbiamo nemmeno i vigili per coprire il turnover, mentre il Sindaco in campagna elettorale cianciava di 500 vigili in più.

Poi perché in questi anni l’organizzazione del Corpo è stata affidata alle cure di Assessori (Granelli, Rozza, Scavuzzo e poi ancora Granelli) e Comandanti scelti con logiche partitiche più che di esperienza e competenza. Infine perché sono stati frammentati gli uomini in tanti micro nuclei ma mancano gli uomini per presidiare le strade e le notti milanesi.

Come ricordano quelli coi capelli bianchi, un tempo il ghisa era soprattutto una presenza amica e autorevole sulle strade, agli incroci. Negli ultimi anni invece è stato smantellato l’ufficio della polizia locale che si occupava di regolare il traffico, definendo incroci, aree di sosta e viabilità. Sala ha deciso che la gestione del traffico deve essere affidato ai giovani consulenti green di AMAT, alle telecamere delle ZTL e agli autovelox.

Le attività di presidio e di rispetto della legge hanno dovuto fare i conti col buonismo della sinistra. Giusto per fare un esempio la polizia locale non accompagna più i controllori sulla 90/91 per controllare i documenti. Oppure si ripristinano i Vigili in bici dopo che la morte dell’agente Savarino ha dimostrato la pericolosità. È di questi giorni la proposta del Presidente della Commissione Sicurezza, Albiani (PD ), di istituire corsi per gli agenti della Polizia Locale, per insegnare loro come non discriminare extracomunitari e Lgbt.

Ma il caso più emblematico è quello del Taser. Questo strumento per certi interventi è più sicuro ed efficace delle armi, può essere assegnato agli agenti di Polizia Locale dal 2022. Ma alcuni esponenti del PD sono contrari e così si è bloccato tutto. E quando il superconsulente voluto da Sala, il Prefetto Gabrielli, ha ammesso che è utile che i Vigili ne siano dotati, ecco l’ineffabile annuncio dell’Assessore Granelli: “Stiamo predisponendo un regolamento per sperimentare i 2 taser (due in totale) che verranno affidati ai 3000 agenti della polizia locale di Milano”!!

Dunque mentre gli interventi dei Vigili in contrasto al crimine sono decine al giorno, il Comune ci metterà 2 anni a dotare la città di 2 soli taser!

Forse il problema non è un giorno di sciopero dei ghisa ma 10 anni di scelte politiche sbagliate e di gestione sgangherata del corpo.