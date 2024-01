Cagnolati “No a spostamento mercato in viale Andrea Doria – no a scelte calate sulla testa dei residenti e non condivise”

No allo spostamento, le alternative ci sono !!!!

Pubblichiamo la lettera scritta dal consigliere di Municipio 3 Marco Cagnolati a Palazzo Marino, oltre che al Presidente del suo Municipio

Ai sensi del regolamento interno del Municipio chiedo ai destinatari ma in particolar modo alla Presidente, per quanto di competenza, di rispondere in merito e di porre l’interrogazione inviata come si vede sotto in data 26 Ottobre, (quasi 3 mesi fa !!!! )all’ordine del giorno del Consiglio di Municipio 3 in quanto oltre i normali termini a norma di regolamento

Si dice che domandare è lecito e rispondere è cortesia ma in questo caso rispondere ricordo che sarebbe d’obbligo, soprattutto da parte di rappresentanti delle Istituzioni a massimo livello come voi a cui ho inviato il tutto

Certo, anche una “non risposta” è una risposta chiara, se così la si può interpretare, ma soprattutto saranno i residenti ad interpretare questo “silenzio” che voglio sperare sia stato frutto di un malinteso, per cui aspetto a breve un riscontro in merito a quanto richiesto, non fosse altro per rispetto ai cittadini che lo hanno richiesto, (io sono solo un loro portavoce) ed al Regolamento della nostra assemblea elettiva

Ricordo che la risposta iniziale sarebbe dovuta avvenire in un arco di 30 giorni….

INTERROGAZIONE Con la presente protocollo l’interrogazione allegata in merito allo spostamento di parte del Mercato di Via Benedetto Marcello in viale Andrea Doria Oltre ad esprimere le preoccupazioni dei residenti in merito ad una scelta NON CONDIVISA ed ad un problema che si sta trascinando da anni le soluzioni per evitare la solita “guerra fra poveri” e lo spostamento di un problema da una zona all’altra ci sono In merito a questa presunta decisione non sono stati – ad oggi – interpellati i residenti di Viale Andrea Doria, diretti interessati ed inoltre del progetto di riqualificazione del viale posto addirittura all’interno del programma elettorale del Sindaco Giuseppe Sala non si è più parlato, questa decisione potrebbe precludere qualsiasi ulteriore riqualificazione “promessa” del viale da parte dell’attuale Amministrazione Comunale. In viale Andrea Doria ed in via Palestrina ad oggi si verificano disagi seri causati dalle vibrazioni della metropolitana, presenza di topi grandi come gatti, problemi di sicurezza, incuria, accattonaggio, sporcizia e cattiva gestione del verde pubblico, bisognerebbe risolvere tali problemi prima di parlare di trasferimenti o altro. Le richieste fondamentali e a cui chiedo diate un riscontro, come da documento allegato, sono le seguenti, ed in particolare: Quale sia la volontà dell’Amministrazione comunale in merito allo spostamenbto del Mercato di Via Benedetto Marcello in Viale Andrea Doria

Quali azioni si intendano intraprendere in merito alle licenze presenti relativamente al Mercato di Via Benedetto Marcello, mercato presente all’interno di un area sottoposta a vincolo paesaggistico, incompatibile con lo stesso. Una soluzione per risolvere il problema potrebbe essere quella di spostare, prolungandone la validità della licenza stessa gli ambulanti che volessero accettare in altri mercati all’interno del Comune di Milano e di non rinnovare le licenze in scadenza o rinnovarle appunto in altre localizzazioni per i restanti.

Se e quando si procederà̀ alla realizzazione del progetto di Riqualificazione di Viale Andrea Doria

Di valutare lo spostamento delle bancarelle presenti in Via Mercadante all’interno di altri mercati della nostra città in quanto, a detta di singoli operatori del mercato interpellati, la localizzazione di Viale Andrea Doria non sarebbe compatibile in termini di visibilità̀ e clientela con l’attuale, anche al fine di evitare contenziosi fra Comune di Milano ed i singoli operatori.

Che nessuna azione venga intrapresa senza il coinvolgimento effettivo dei residenti della zona interessata. Spero che, almeno per rispetto non nei confronti del sottoscritto ma dei cittadini interessati forniate un riscontro positivo a tutto quanto richiesto e rimango in attesa di un vostro cenno in merito.

Marco Cagnolati Consigliere Municipio 3 – Gruppo Fratelli D’Italia