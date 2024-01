Gel e capello corto sono i MUST per il nuovo anno

La moda sta diventando sempre più unisex e questo lo possiamo vedere non solo negli abiti e nei profumi, ma anche nelle acconciature di questo nuovo 2024. e questo lo possiamo vedere non solo negli abiti e nei profumi, ma anche nelle acconciature di questo nuovo 2024.

Con le nuove passerelle sappiamo con anticipo le nuove tendenze anche per le nuove pettinature, il gel sarà il MUST che non deve mai mancare nella nostra stanza della toilette, torneranno inoltre la schiuma e i prodotti di styling per cambiare look e soprattutto per potersi pettinare da soli se si ha un taglio ben proporzionale al viso.

–

Quest’anno la moda sarà molto più essenziale infatti si percepirà meno la differenza tra il taglio femminile e quello maschile che diventerà sempre più unisex .

Grace, la nostra Hair stylist di fiducia, ci racconta infatti che è molto importante osservare e considerare il tutto del cliente: il collo, la forma del viso, le spalle, la struttura della persona. Il tutto davanti allo specchio, meglio se a figura intera.

–

L’uomo sarà meno “guerriero” e più raffinato. Quest’anno andranno molto le teste definite con un taglio lungo, i capelli dovranno però essere ordinati.

Per quanto riguarda la frangia, niente paura! …continuerà sempre ad andare di moda insieme ai tagli corti che rappresentano proprio le nuove tendenze.

–

Il colore sarà sempre più naturale per le donne mentre per l’uomo il colore platino sembrerebbe avere la meglio poiché anche con la ricrescita è sicuramente più naturale e ringiovanente. Le donne si abbronzeranno sempre meno abbinando alla pelle chiara il colore rosso o ramato irlandese di modo da addolcire il viso indipendentemente dal colore degli occhi.

–

Le pieghe saranno quindi più naturali, ma il TOP sarà poter indossare il taglio corto e sbarazzino e la pettinatura fai da te con il gel.

–

Michelle Contemoro