I racconti di Capitan U 1947: QUESTO È UN “POST” PUBBLICITARIO, diretto a tutti i partiti politici italiani … l’odio fa male, la pace no.

Ligio alle nuove disposizioni del governo italiano, metto in risalto la dicitura – “Post” Pubblicitario – affinché nessuno possa confondersi e, mal interpretando il messaggio, ne comprenda un fine diverso da quello dichiarato, ovvero “l’odio fa male, la pace no”. L’odio fa male a noi, all’Italia che i componenti dei partiti dovrebbero guidare e salvaguardare essendone stati insigniti, tramite il nostro voto, in qualità di onorevoli e senatori … e invece si scontrano tra loro, urlando come in un mercato del pesce, ogni giorno, ogni ora e ogni istante. Maggioranza e opposizione viaggiano su binari paralleli ma differenziati; mentre la prima ha un percorso chiaro, delineato e dichiarato prima delle elezioni, la seconda, purtroppo, viaggia a vista mettendola esclusivamente sul piano della rissa ideologica, dal fascismo paventato, ai cambiamenti climatici, al green esasperato, e chi più ne ha ne metta. Ultimamente mi ero rivolto al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella affinché intervenisse, ma, non ricevendo risposte alla fine ho compreso il perché: un Presidente non può intervenire su presunti ”reati di opinione”, perché un conto è dire o pensare e un altro è agire. Quindi, ho deciso di creare un “post” pubblicitario tendente a eliminare l’odio e a favorire la pace, per cui ora sposto la mia preghiera al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni: chiami tutti a raccolta in parlamento per un confronto e … chiaritevi una volta per tutte!

Come? … lo sapete voi: fatevi le domande e datevi le risposte, dateci la pace! Una Nazione in guerra con sé stessa non è in grado di parlare al mondo di pace in modo credibile. Le guerre con le armi di distruzione e di morte ci circondano e offuscano il futuro dell’intera umanità. Io sono un artista e con la musica riesco a descrivere il dolore e la speranza. Allo scoppio della Prima guerra mondiale un poeta, leggendo una lettera di un soldato italiano morto al fronte, scrisse un testo struggente ma inneggiante all’amore, O surdato nnammurato”, testo musicato e poi divenuto una bellissima canzone che fu, però, vietata di cantare ai soldati a rischio di fucilazione … Nel 1990 il 2 agosto l’Iraq invase il Kuwait e gli Stati Uniti intervennero a difesa del piccolo Stato. Un grande editore e amico, Romolo Ferri, mi inviò una base musicale con una melodia scritta e arrangiata da Romano Bais. Mi chiese se potessi scrivere un testo e poi interpretarla, lasciandomi libero sul tema da affrontare. Ero in tournee al Sud e come appoggio vivevo su una barca di 33 piedi ormeggiata al Pontile Carmelo di Vibo Valentia Marina. Un vero paradiso, Quanta differenza tra me e chi invece moriva nell’ennesima guerra causata dalla sete di potere. Guardando il mare immaginai una lettera trovata accanto a un soldato americano deceduto nel deserto e scrissi “Riccioli”.

Scrivimi lettere d’amore rosa, mandami il primo fiore di una sposa,

donami l’emozione di una storia che racconti di me e di te.

Son così tristi questi giorni che vorrei fuggire per venir da te

a rifugiarmi fra i tuoi riccioli con cui giocavo, eravamo piccoli …

ma nel deserto di un tramonto blu il fuoco e il freddo mi confondono,

io sono in guerra e il mondo mio dov’è, fai in modo che non mi dimentichi …

Scrivimi lettere d’amore rosa, mandami il primo fiore di una sposa,

donami l’emozione di una storia che racconti di me e di te …

Riccioli nascosti in una busta chiusa servono a immaginarci a far le fusa,

scrivimi, è solo un brutto sogno che al risveglio insieme ci troverà.

In fondo il nostro è un gioco semplice per rimanere ancora all’apice

e la tua voglia di me così non si spegnerà mai …

Riccioli nascosti in una busta chiusa servono a immaginarci a far le fusa,

scrivimi, è solo un brutto sogno che al risveglio insieme ci troverà …

… che al risveglio insieme ci troverà …

Quello era un soldato americano che non voleva essere dimenticato e sentirsi ancora parte essenziale della vita che aveva dovuto lasciare improvvisamente per imbracciare un fucile, ma ora potrebbe ora essere un soldato ucraino, un soldato russo, qualsiasi soldato sradicato dai suoi affetti e mandato a morire al fronte senza capirne nemmeno un logico motivo. La pace, cari politici, voi la dovete a noi, a tutte le vittime innocenti, al mondo intero. Per cui per poter parlare agli altri di pace è necessario averla per primi voi nel cuore, perché … l’odio fa male, la pace no.

Capitan U 1947

(alias Umberto Napolitano)