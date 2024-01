Scontri a Milano in Piazza XXIV Maggio, Carabiniere assolto con formula piena

Castello (NSC): «Nessun abuso dettato dalla profilazione razziale, ristabilita la verità»

«E’ stato assolto con formula piena dal Tribunale Penale di Milano, il nostro collega del III Reggimento Lombardia intervenuto la sera del 27 giugno 2021 in piazza XXIV Maggio, per disperdere un assembramento di giovani extracomunitari, sfociato poi in rissa e violenza contro le forze dell’ordine intervenute. A seguito di quei fatti, fu sollevato un polverone mediatico senza precedenti, in cui i colleghi furono additati di aver agito, abusando del proprio potere, per ragioni dettate dalla profilazione razziale. A tre anni dai fatti, oggi la giustizia ha ristabilito la verità che era scolpita nella roccia: il collega, difeso dall’avvocato Giorgio Carta, è stato assolto con formula piena». A renderlo noto è Ilario Castello, segretario nazionale del Nuovo Sindacato Carabinieri (NSC).

«Abbiamo sin dall’inizio avuto fiducia nella giustizia ma resta comunque l’amarezza per il fatto che il collega abbia dovuto subire un processo con tutte le conseguenze che questo comporta sia a livello economico che a livello professionale, per non parlare della gogna mediatica che ha dovuto sopportare, additato come violento e, peggio, razzista, solo per aver fatto il suo dovere. Come sempre – osserva Castello – le forze dell’ordine sono nel mirino di chi intende speculare su queste vicende con accuse strumentali atte solo ad alimentare odio contro le divise. Il Nuovo Sindacato Carabinieri non ha mai abbandonato il collega, affiancandolo nel suo percorso giudiziario in cui la giustizia ha avuto la meglio. Esserci sempre – conclude – è la nostra missione, anche perché i colleghi hanno bisogno di supporto in queste situazioni che sono alla base di malessere psicologico che in molti casi induce a gesti estremi».