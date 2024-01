“Dopo la sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro che, lo scorso ottobre, aveva annullato l’esternalizzazione di 10 dipendenti di SEA S.p.A. che si occupavano della gestione dei sistemi informativi, ora i giudici hanno annullato la cessione del contratto di lavoro di altri 24 dipendenti di SEA, bocciando sonoramente un’operazione che, in tempi non sospetti, Fratelli d’Italia aveva ampiamente contestato in Consiglio Comunale“.

Così in una nota Marco Bestetti, Consigliere regionale e comunale di Fratelli d’Italia, Presidente della Commissione di Controllo sulle Società Partecipate di Palazzo Marino.

“Queste sentenze, oltre ad ordinare a SEA di proseguire il contratto di lavoro con 34 dipendenti che si volevano cedere, impongono alla società e al Comune di Milano, suo azionista di controllo, di trarne le conseguenze e di annullare senza indugio la procedura di esternalizzazione del servizio di gestione dei sistemi informativi, anche per non esporre la società a prevedibili e onerosi contenziosi. SEA e il Comune hanno sbagliato, ora rivedano le loro decisioni a beneficio della società stessa e di tutti i lavoratori coinvolti” conclude Bestetti.