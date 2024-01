A Milano continua il caos multe, sembra che il comune stia perdendo importanti somme di denaro – si parla di milioni di euro – a causa di alcune contravvenzioni stradali notificate in ritardo ai trasgressori. Alessandro De Chirico, capogruppo di Forza Italia, ha denunciato che palazzo Marino avrebbe notificato, oltre il termine previsto, verbali d’infrazione al codice della strada derivanti dalle telecamere di Area B, Area C, di accesso alle ZTL e altre zone.

In risposta Marco Granelli, assessore alla Sicurezza e Protezione Civile, evidenzia che su un totale di 2,7 milioni di multe, una parte delle quali ancora da elaborare – soprattutto quelle di novembre e dicembre – nel 2023 ne sono state notificate 1.156.000 con diversi sistemi. Qui il problema: un certo numero di notifiche via Pec non è stato effettuato, circa 48mila.

La cifra stimata che il comune potrebbe perdere orbita dai 3 ai 5 milioni di euro, riporta Il Giorno, anche se al momento “l’amministrazione comunale non è in grado di quantificare” l’entità del danno. Questa situazione rappresenta una “buona notizia per i milanesi trasgressori”, ma solleva perplessità riguardo alle modalità di comunicazione con i cittadini (ricordiamo anche l’ultimo fatto del numero del conto corrente sbagliato nei blocchetti delle multe) oltre a creare un notevole deficit nelle risorse che avrebbero potuto essere destinate, ad esempio, a interventi per migliorare la sicurezza degli incroci o più in generale la sicurezza stradale, come ha sottolineato il politico di Forza Italia.

De Chirico ha dichiarato: “L’assessore Granelli ci ha risposto che sono in corso degli accertamenti, ma queste falle di gestione non possono rimanere impunite. Evidentemente qualcosa nella polizia locale non va come dovrebbe. Bene fanno i lavoratori a lamentarsi e a scioperare, speriamo che il superconsulente Gabrielli – ha concluso De Chirico – riesca a mettere mano nel processo di efficientamento e di razionalizzazione del corpo”.