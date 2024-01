Il comento di Luciano: ultimo posticipo della 20a giornata di A

Buongiorno ai lettori, ieri l’ultimo posticipo della 20a giornata di serie A, e come ampiamente previsto, pronostici rispettati: Juventus-Sassuolo 3-0, con doppietta di Vlahovic al 15′ con stoccata dal limite, e al 37′ su punizione battuta secondo manuale calcistico.

A fare il tris ci pensa poi Chiesa, ad una manciata di secondi dal 90′, ripristinando per l’ennesima volta le distanze dall’Inter in classifica, a – 2. Ora si profila anche la possibilità, magari soltanto effimera, o ancora temporanea, di un “sorpasso” grazie all’assenza dell’Inter dal prossimo turno, impegnata a tentare il tris in Supercoppa a Riad. Ma gli uomini di Inzaghi difficilmente molleranno l’osso, recuperando a febbraio il turno mancante con l’Atalanta, e un po’ di pepe in più potrebbe metterlo proprio l’eventuale vittoria nel “finale four” sui campi calcati dai vari Ronaldo, Benzema, Brozovic ed altri nomi altisonanti strappati al calcio europeo. Si profila quindi un palpitante girone di ritorno, caratterizzato ancora da inseguimenti, sorpassi e controsorpassi tra quelle due che, ormai, hanno scavato quasi un fosso tra loro e il resto della serie A. Sediamoci in poltrona e osserviamo dove andrà il pallone.