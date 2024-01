LEGA: “Sinistra difende ecovandali, a Milano viene tutelato chi delinque”

“Come volevasi dimostrare, la sinistra comunale, con il voto contrario ai miei ordini del giorno di condanna alle azioni vandaliche e criminali, ancora una volta sostiene e protegge i delinquenti di Ultima Generazione”, interviene Samuele Piscina, Consigliere comunale di Milano e Segretario provinciale della Lega.

“PD e company hanno apertamente giustificano e condiviso le azioni degli ecovandali, sia quando bloccano il traffico nelle principali arterie della città, rischiando di causare incidenti e impedendo il transito a Forze dell’Ordine, ambulanze e mezzi di soccorso, sia quando deturpano un monumento di proprietà del Comune, come avvenuto con la statua dedicata a Vittorio Emanuele II o con l’Arco della Pace. In totale contraddizione rispetto a quanto avvenuto pochi giorni fa in Giunta con il dito medio di Cattelan, la maggioranza si schiera contro la richiesta danni da parte del Comune di Milano per gli altri 2 monumenti, costituendosi parte civile in sede di processo”.

“Insomma, l’atteggiamento della sinistra milanese è ancora una volta in difesa dei delinquenti. Avevamo chiesto una posizione di condanna ferrea, ma invece la Milano di Sala si conferma la città che difende i delinquenti e penalizza gli onesti cittadini. In pratica, Ultima Generazione ha il via libera della Giunta per deturpare monumenti, bloccare il traffico compresi i mezzi di soccorso o commettere qualsiasi atto contrario alle leggi e alla convivenza civile”.

“La Lega ancora una volta si schiera al fianco degli onesti cittadini”, conclude Piscina, “che devono lavorare o hanno bisogno di ricevere soccorso, che vogliono una città pulita e nella quale vengono rispettate le regole e il decoro, e contro questi figli di papà al quale nessuno ha mai insegnato l’educazione e la legalità e che nulla hanno a che vedere con la difesa del pianeta”.