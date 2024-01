Centinaia di anziani al freddo per iscrizioni ai CAM

“La scelta del Comune di rinnovare le iscrizioni dei CAM, Centri Aggregazione Multifunzionali, è disastrosa: ieri mattina centinaia di anziani sono stati lasciati al freddo in fila di prima mattina. In più moltissimi hanno lamentato la scarsissima comunicazione da parte del Comune per la modalità e le tempistiche del rinnovo. Ancora una volta il Comune non presta attenzione ai milanesi, creando disagi e forti disservizi. Non è tollerabile un trattamento di questo tipo nei confronti dei nostri anziani da parte di questa amministrazione che solo a parole si dice essere vicino ai più fragili“. Così Francesco Giani, capogruppo Lega Municipio 7 e Alessandro Verri, capogruppo Lega Comune di Milano. Occorre evidenziare il freddo pungente, la mancata volontà di offrire un luogo adeguato in ogni caso, l’assenza di sensibilità per una categoria già fragile per l’età. Un avvenimento anche secondario, ma indice come spesso accade, di sciatteria nel programmare. E che ci fossero molti anziani era presumibile: il cam rappresenta il luogo della socialità, della condivisione.

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845