Altissima, fino al 90% secondo i sindacati, l’adesione allo sciopero messo in campo ieri dalla Polizia locale di Milano contro la decisione del Comune di aumentare le pattuglie in servizio la sera e la notte e l’introduzione dei vigili di prossimità.

L’agitazione è caduta proprio in una giornata impegnativa per la città, sia per la settimana della moda maschile, sia per la partita di ieri sera a San Siro tra Milan e Roma.

“Un primo dato parla di un’adesione al 90% con solo otto pattuglie su tutta Milano – spiega Giovanni Molisse, segretario Funzione pubblica Cgil.

“Un primo, giusto, segnale era arrivato due giorni fa durante le celebrazioni per l’Agente Savarino, ucciso 12 anni fa, quando i vigili alla cerimonia, durante gli interventi dell’Assessore Granelli e del Comandante Ciacci, avevano girato loro le spalle. Questa protesta è giusta in quanto bisogna mettere subito i “ghisa” in sicurezza, con taser, body cam e spray al peperoncino. Confido in Gabrielli che due giorni fa ha elogiato l’utilizzo della pistola elettrica, da lui introdotta in Italia quando era a capo della Polizia. In tutta la nostra nazione la pistola elettrica è stata utilizzata ben 538 volte, ciò significa che è uno strumento che serve ed è indispensabile per contrastare delinquenti e malviventi che, soprattutto a Milano, delinquono sempre di più. Inoltre, occorre riconoscere agli Agenti di Polizia Locale in maniera adeguata gli straordinari, soprattutto quelli notturni, e non ha alcun senso, invece, introdurre vigili di prossimità nei quartieri senza esperienza e senza alcun tipo di formazione! Servono, invece, i vigili di quartiere dopo aver effettuato un apposito corso che si fa all’Università di Bologna – Dipartimento Sicurezza, come avvenne anni fa con il Centrodestra quando furono istituiti. Persino la Cgil, oggi, ha aderito allo sciopero. I Sindacati denunciano la gravissima situazione che vede un’assenza totale di confronto e contrattazione tra Comando, Comune e Agenti di Polizia Locale”.

Così l’On. di Fratelli d’Italia, Riccardo De Corato, sullo sciopero indetto ieri dalla Polizia Locale a Milano.