Buon lunedì amici lettori, un altro blocco di 4 partite si è concluso ieri per la 20a di campionato. Partenza alle 12,30 con Lazio-Lecce, biancazzurri un po’ scarichi dopo le energie spese nel derby vittorioso di Coppa Italia, ma che trovano comunque il modo di sconfiggere 1-0 il sempre ostico Lecce e agganciare, almeno momentaneamente, al 4° posto la Fiorentina a 33 punti. Un successo firmato al 58′ da Felipe Anderson, il quarto successo consecutivo in campionato per Sarri, che ora si prepara per la final four di Supercoppa Italiana. I salentini di D’Aversa, sempre e comunque difficili da domare, restano in uno stallo tutto sommato tranquillo di classifica a quota 21.

Dalle 15, in campo anche Cagliari e Bologna, con Fiorentina-Udinese e in serata Milan-Roma.

Un buon Cagliari batte 2-1 in rimonta il Bologna all’Unipol Domus. Ospiti avanti nel primo tempo con Orsolini che ritorna al gol dopo tre mesi, ma Petagna pareggia poco dopo. Nella ripresa i padroni di casa giocano meglio e trovano la rete della vittoria grazie all’autogol di Calafiori su cross rasoterra di Wieteska. Appare evidente, da parte degli emiliani, la flessione accusata da 4 partite inclusa questa, dopo un periodo in cui avevano conquistato, meritatamente, addirittura una quarta posizione (da Champions), mentre per gli uomini di Ranieri una vittoria sudata ma meritata, che vale tre punti d’oro per la salvezza.

Fiorentina e Udinese, al Franchi è 2-2 tra la squadra di Italiano e quella di Cioffi. Lovric e compagni dominano il primo tempo, trovando il gol proprio con il fantasista austriaco naturalizzato sloveno e creando numerose opportunità in contropiede. Le sostituzioni operate da Italiano nell’intervallo rivitalizzano la Fiorentina, che nella ripresa trova la rete del pari con Beltran. Nel finale Lovric trova l’ennesima super giocata del pomeriggio e serve un assist al bacio per Thauvin che non spreca. A meno di cinque minuti dal 90′ Joao Ferreira regala un rigore alla viola, con un tocco di mano a dir poco incosciente. Nzola trasforma il penalty ed evita il ko agli uomini di Italiano. Dopo il Bologna anche la Fiorentina frena nella corsa al quarto posto, mentre l’Udinese, seppur in crescita, rimane invischiata in una lotta salvezza tanto affascinante quanto pericolosa.

Chiudono la serata Milan e Roma a S.Siro, e il pubblico rossonero stavolta applaude i suoi prodi. Il posticipo va al Milan, i ragazzi di Pioli si impongono per 3-1 sulla Roma grazie a un contributo tutto francese: apre Adli, raddoppia Giroud e chiude i conti nel finale Theo Hernandez, dopo che Paredes aveva segnato su rigore il punto del momentaneo 2-1 (fallo di Calabria su Pellegrini). I rossoneri non mollano, anzi si tengono più stretto che mai il terzo posto, per i giallorossi ennesimo big match perso tra campionato e Coppa Italia. La Roma, nonostante qualche buona iniziativa e due o tre occasioni fallite o sventate da Maignan, non ha dato l’impressione di poter compensare l’assenza di un partner come Dybala per Lukaku, che è apparso isolato e ben poco partecipe al gioco (per la verità tutt’altro che frizzante) della squadra di un Mourinho piuttosto sconsolato in tribuna, causa ennesima squalifica.

Questo il blocco domenicale della ventesima giornata, che oggi proseguirà in serata con il posticipo Atalanta-Frosinone, per concludersi domani con Juventus-Sassuolo. Arrivederci quindi al prossimo turno (21°), in programma da sabato 20 Gennaio e orfano di ben 4 squadre: Inter, Napoli, Lazio e Fiorentina infatti stanno per imbarcarsi alla volta di Riad (Emirati Arabi) per disputare la “final four” della Supercoppa Italiana, in programma tra giovedì 18 e lunedì 22 Gennaio.