A Milano, ieri una manifestazione contro la violenza gratuita sugli animali

Una strage continua ed episodi che nascono per potersene perfino vantare sui social con video e migliaia di commenti. Gravissimi episodi di violenza gratuita sugli animali sono sotto gli occhi di tutti. Quattro gravi episodi in un solo mese che la dice lunga sulla stupidità umana. Al caso del gatto Leone, scuoiato vivo e lasciato agonizzante in strada ad Angri, in Campania, e a quello di Aron, il cane legato e bruciato vivo dal suo padrone a Palermo, si è aggiunto oggi un nuovo terribile racconto di violenza, ancora una volta nei confronti di un animale. A farne le spese un gattino, Gray, spinto con un calcio in una fontana da una ragazzina ad Alberobello.

In un segno tangibile di solidarietà verso gli animali e per contrastare la cattiveria umana, centinaia di persone in difesa degli animali si sono radunati ieri pomeriggio, 14 gennaio , alle ore 14 presso l’Arco della Pace in Corso Sempione a Milano. L’evento “Per Non Dimenticare: Leone e Tutti gli Animali Vittime della Cattiveria Umana” mirava a sensibilizzare l’opinione pubblica sulle violenze inflitte agli animali, impegnando il Parlamento a introdurre pene più severe per chi commette atti di crudeltà. La marcia pacifica è stata supportata da associazioni, volontari e semplici cittadini, e ha visto anche la partecipazione di Don Cosimo Schena, prete animalista noto per il suo impegno a favore del benessere degli animali e non da solo, ma con diversi attori e attrici e gente dello spettacolo. La sua partecipazione era stata confermata attraverso i suoi canali social, dove ha condiviso il suo entusiasmo per l’evento e la necessità di agire contro la cattiveria inflitta agli animali.