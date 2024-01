Milano, 37enne arrestato per rapina transessuale, De Corato “Zona via Padova fuori controllo! Urge camionetta militari h 24 come con giunte cdx”

De Corato “Stranieri si ubriacano, molestano, spacciano e rubano! Va messa camionetta militari h. 24 come con giunte cdx”

«Leggo dalle agenzie che ieri sera in via Padova è stato arrestato un 37enne egiziano per rapina ai danni di un transessuale. Quella zona è totalmente fuori controllo ed in totale stato di abbandono e degrado. Oltre alla via Padova, anche le vie Cavezzali e il Parco Trotter in particolare, sono covo per delinquenti e malviventi, quasi sempre stranieri, che si ubriacano, spacciano, aggrediscono, molestano e rapinano i passanti! Per non parlare poi delle diverse feste multietniche dove regna la più totale anarchia. Occorre al più presto intervenire mettendo una camionetta di militari h. 24, così come avevamo fatto noi del Centrodestra quando governavamo Palazzo Marino, ed i reati diminuirono sensibilmente».

Così l’On. di Fratelli d’Italia, Riccardo De Corato, sulla rapina ai danni di una transessuale da parte di un egiziano in via Padova.