Una ferita seria per Enzo, uno dei falchi pellegrini del Pirellone

Un giovane falco pellegrino in difficoltà è stato soccorso sulla Paullese all’altezza di Pantigliate e consegnato dalla Polizia Provinciale all’ENPA di Milano. L’anello presente alla zampa destra ha permesso di identificarlo come uno dei pulli degli ormai famosi Giò e Giulia, i “Falchi del Pirellone”: per l’esattezza si tratta di Enzo (in onore di Jannacci), uno dei due maschi della nidiata del 2022.

“Il rapace è arrivato in condizioni serie, non in grado di volare e con una paresi alle zampe, forse causata da un trauma da impatto. È stato visitato e sono state effettuate delle radiografie per escludere la presenza di fratture. Ci auguriamo che l’immobilità delle zampe sia transitoria ma al momento la prognosi resta riservata: occorrerà monitorare l’animale per valutare la risposta alle terapie e l’evoluzione della sintomatologia. Enzo era relativamente tranquillo ed è stato trasferito in mattinata presso il CRAS di Vanzago, dove resterà in stretta osservazione. Vi daremo ulteriori aggiornamenti appena possibile” ha scritto l’ENPA sulle proprie pagine social.