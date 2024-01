Un’altra brutta pagina si è aggiunta alla questione dell’insicurezza milanese. Non si tratta di episodi vandalistici, né di aggressioni, ma di rapina. È proprio ciò che è successo ieri, 11 gennaio, nel ristorante La Caponata, a pochi passi da Porta Romana. È stato Giacinto Spanò, proprietario del ristorante, a pubblicare e a rendere noto l’accaduto con un video Instagram, in cui mostra la porta d’entrata forzata. I malviventi sono entrati nel pomeriggio, quando il ristorante era chiuso, ma curiosamente, i tavoli del Ristorante erano in ordine. I ladri non si sono cioè interessati della merce culinaria, ma hanno bensì saccheggiato oggetti di alto valore (computer, Ipad) come riporta il video Instagram. Poi, in un altro video, Spanò precisa l’inutilità delle camere: «Non servono a nulla. Le hanno girate e sono entrati lo stesso.» Il proprietario annuncia poi la denuncia alle forze dell’ordine, concludendo il video con un messaggio emblematico: «Milano è ormai deleteria e invivibile»

Andrea Parrino