Torna la ricicleria temporanea Amsa in via Ripamonti

Da sabato 13 gennaio, Amsa attiverà nuovamente la Ricicleria temporanea di via Ripamonti, posizionata all’altezza del capolinea del tram 24. I quattro contenitori messi a disposizione degli utenti saranno operativi ogni sabato e domenica dalle 9.00 alle 15.00 e permetteranno il corretto conferimento di rifiuti ingombranti, ferro, legno e piccoli rifiuti elettrici ed elettronici (categoria RAEE R4), tra cui tablet, smartphone, caricabatterie, mouse, asciugacapelli e robot da cucina. Amsa dallo scorso giugno ha esteso gli orari di apertura delle riciclerie cittadine di via Olgettina, via Corelli, via Pedroni e via Riccardo Lombardi (Muggiano). Questi punti di raccolta sono operativi dal lunedì al sabato fino alle 20 e la domenica fino alle 19.

Il servizio di ritiro gratuito dei rifiuti ingombranti a domicilio, prenotabile online sul sito www.amsa.it, è sempre disponibile per venire incontro alle esigenze dei cittadini. Inoltre, il CAM – Centro Ambientale Mobile, la ricicleria mobile itinerante, opera ogni giorno in un diverso quartiere di Milano, nei pressi di mercati e luoghi di aggregazione, per la raccolta di rifiuti elettrici ed elettronici, toner, cartucce per stampanti, contenitori etichettati per materiali pericolosi e oli vegetali/minerali. Per ulteriori dettagli sui servizi offerti da Amsa e per tenersi sempre informati, è possibile consultare il sito web www.amsa.it e utilizzare l’applicazione PULIamo disponibile per smartphone e tablet.