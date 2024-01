Milano: Calenda ‘La nebbia si fende con il coltello’

Il leader di Azione, Carlo Calenda, da buon cittadino romano (abita in via Rasella, a due passi da piazza di Spagna) si trova in evidente difficoltà nel descrivere il clima della nostra città e il commento che posta non può che suscitare una certa ilarità tra i cittadini milanesi, come racconta il Corriere:

“L’immagine è invernale: cielo coperto, aria mattutina, una figura scura si staglia nel grigio. È l’alba milanese di Carlo Calenda, in città per una serie di iniziative politiche. Il commento del leader di Azione è quasi lirico: «7 del mattino ad Assago. La nebbia che si fende col coltello. Cosa non si fa per ogni singolo voto». Dietro di lui un’edicola alla sua destra, delle auto in un parcheggio, gli alberi, le case in lontananza. Per un milanese quella non è certo la Scighera (il termine in dialetto per descrivere la nebbia che davvero non ti permette di vedere a un passo, che si «fende con un coltello» appunto). Ma non è neanche il nebiun, una sfumatura linguistica per descrivere una variante forse più light del fenomeno meteorologico padano. Non solo, da anni in città c’è chi rimpiange i tempi in cui davvero Milano si svegliava nel nulla e sono in molti a ricordare che ormai la nebbia non esiste proprio più. È così che, l’immagine invernale del leader di Azione a caccia di ogni singolo voto, diventa oggetto di ironie e precisazioni. Ovviamente sui social, dove Calenda l’ha postata. «Carlo, solo un romano può pensare che ci sia la nebbia», si legge su Instagram. E poi: «Ci sono almeno 100 metri di visibilità». Un concittadino trapiantato nel Nord è più bonario: «Carle’ se vede che sei romano, quella ad Assago neanche brüma la chiamano». Poi ci sono quelli che la buttano sul tema dell’inquinamento : «Carlo quello non è né nebbia né foschia… è particolato», quelli che rivendicano la nebbia di altre zone lombarde: «Carlo quella è foschia altro che nebbia, vieni nella bassa bresciana con noi a conoscere la nebbia», e anche quelli che ironizzano sul clima milanese più in generale: «Carlo, ma tu non conosci la nebbia! Questa è una giornata bellissima!». Insomma per Milano, la nebbia è una cosa seria. E l’ironia social non perdona il leader di Azione. Un ultimo commento spiega il tutto: «Se quella è nebbia… non hai visto nulla».