I racconti di Capitan U 1947: Una targa a Gramsci non è furto di destra … è solidarietà di Stato.

Cari amici, dai miei capelli e barba bianchi si intuisce che nella vita più volte mi sono ritrovato a navigare e a districarmi in situazioni strane, avverse e controverse, per cui nulla dovrebbe più sorprendermi, e invece? … Invece una certa politica radical chic ci è riuscita ancora una volta: dopo varie richieste e sollecitazioni, tra cui quelle della Fondazione Gramsci, del Comune di Roma, nonché di vari studiosi e docenti universitari, appoggiati dal quotidiano “Il Manifesto” che ha anche avviato una raccolta di firme, il Ministro della Cultura Sangiuliano ha dato la disponibilità del suo ministero a farsi carico dei costi per istallare una targa commemorativa di Antonio Gramsci nella clinica Quisisana di Roma, dove l’intellettuale e antifascista si spense 87 anni fa. L’apprezzamento per tale iniziativa è subito arrivato da molte parti, anche dal gruppo consigliere del Pd in Campidoglio e verrebbe da concludere affermando “ e vissero tutti felici e contenti”, ma … da quanto riportato dal quotidiano Libero, a firma del giornalista Pietro Senaldi, una parte della “sinistra” è insorta inneggiando, o meglio vaneggiando, a un tentativo della destra di “appropriazione culturale”

Con gioia ogni tanto vi ripropongo questa simpatica affermazione del grande Totò all’onorevole Trombetta: “ma che ci facciano davvero il piacere”, dico io, visto che per mancanza di argomenti per una certa parte politica ogni “occasione” è valida per attaccare il governo e distrarlo in inutili polemiche. Per me non è affatto una appropriazione culturale, bensì un atto di giustizia, un atto di solidarietà di Stato verso quei valori della sinistra usurpati per appropriazione indebita da chi su quei valori ci sguazza ideologicamente ma ne è, purtroppo, molto distante nella realtà. La destra non si è appropriata dei valori culturali della sinistra, ma ne è andata in soccorso. Benché vorrebbero negarne l’evidenza, la sinistra si è spostata a destra! E ve lo dice un uomo che viene dalla sinistra, un socialista non comunista perché cattolico, che si è sempre battuto, “con i fatti,” a favore della pace e dei diritti dei cittadini, specialmente quelli meno abbienti, dei diritti dei giovani a poter crescere non inquinati da modelli imposti come icone da imitare, ma mai da raggiungere, per creare quella barriera di distacco che ti rende oggetto succube e inferiore, mentre per me è il contrario e nel 1982, estratto dall’album “Noi due, nella vita e nell’amore”, dedicavo ai giovani “ E sei meglio tu “ , altro che sentirti inferiore … senza di te “loro” non esistono!

Nei tuoi sogni di bambina c’è una diva in copertina,

ma sei meglio tu, ma sei meglio tu, ma sei meglio tu di lei.

Lei non piange, lei non ride, lei si spoglia quando ha voglia

e sei meglio tu, e sei meglio tu, e sei meglio tu di lei.

La sua firma sul tuo petto tu la porti pure a letto,

ma sei meglio tu, ma sei meglio tu, ma sei meglio tu,

ma sei meglio tu, ma sei meglio tu, sì, sei meglio tu,

dai sei meglio tu, e sei meglio tu, e sei meglio tu, tu, tu,

e sei meglio tu, tu, tu, ma sei meglio tu, tu ,tu e sei meglio tu, tu, tu,

sì, sei meglio tu, tu, tu, eh sei meglio tu, tu, tu, ma sei meglio tu, tu, tu,

credi, sei meglio tu, e sei meglio tu …

Infatti, una serie di artisti e personaggi immagine si sono “radicalchic-izzati” , un termine inesistente ma che rende l’idea: visibilità, successo e ogni tanto qualche messaggio “pro causa”, da inviare come atto dovuto. Qualcuno potrebbe trovare in “ E sei meglio tu” qualche analogia col caso Ferragni, ma la giovane imprenditrice 42 anni fa non era neanche in fase di progettazione e non le si può scaricare tutto addosso come stanno facendo ora, quasi abbandonandola al suo destino. Forse si è sopravvalutata o mal consigliata, oppure si è solo persa nelle sfumature della vita che, in un senso di divino equilibrio, “dà” e “toglie” quando meno te lo aspetti. Tu, invece “che sei meglio”, non correrai mai questo pericolo se riuscirai a rimanere sempre arbitro super partes, prendendo il meglio, usandolo e lasciandolo … non sentirti mai inferiore: comandi il gioco!

Capitan U 1947

(alias Umberto Napolitano)