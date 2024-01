“Milano Shotta Freestyle”: la canzone che Shiva ha pubblicato dal carcere (video e testo)

Dallo scorso 26 ottobre, il rapper milanese Shiva è detenuto nel carcere San Vittore di Milano, dove è in attesa del processo per tentato omicidio dopo la sparatoria dell’11 luglio 2023 davanti ai suoi studi. Ma l’arresto e la detenzione non sembrano fermare la sua musica: Shiva ha pubblicato una canzone dal testo e significato inequivocabili.

Nella tarda serata del 9 gennaio, infatti, è comparso sul suo canale YouTube il video di Milano Shotta Freestyle, la prima canzone che Shiva pubblica da quando si trova in carcere e il cui video, come compare nel disclaimer all’inizio, è stato girato 24 ore prima dell’arresto.

Di seguito proponiamo il video, con il testo e il significato di Milano Shotta Freestyle di Shiva, la canzone pubblicata mentre è in carcere.

Yo, Finesse, falli tutti fuori

Bu-bu-bu, bu-bu-bu

Let’s go, let’s go, let’s go, let’s go

Uoh, ehi (Uoh), ehi (Uoh), ehi (Uoh)

[Strofa]

Parlo diretto dall’inferno, ne usciamo con le giacche per l’inverno (Milano)

Se metti i miei, si congela lo stereo, parte la war con un cenno (Questa è Milano)

Ho più catene di un servo, più AK e Draco fulete di un serbo (Santana)

Viviamo la guerra davvero, ho comprato una “shh” prima di un coltello (Bu-bu)

Sempre in prima linea, tu aspettami, sai che il mio flow fa più morti del fentanyl (Esatto)

Ogni intеrruttore due pettini, la tua mortе costa cento centesimi (Esatto)

Fratelli bloccati nei blocchi a testa in giù come dentro i tarocchi (Bu-bu)

Si sa, ciò che dico è per pochi, puoi vedere il diavolo nei miei occhi (Andiamo)

Fumiamo i Back’ solo double, al top della scena, in alto come un attico (Su)

Sputiamo il fumo di un drago, lo stick come il cup perché è sempre carico (Pew, pew, pew)

Pensan che facciamo lackin’, dovevi veder come sono scappati (Ahahah)

Santana risponde agli attacchi, avete preso più shot degli ubriachi (Milano) (Uh-uh)

Oaky, okay, son ghiacciato come l’hockey, hockey (Uh-uh)

La mia faccia sulle banconote, tira polvere e non è OK

Quattro chain formano un milione (Milli, milli), il mio collo pesa più di un drone

Sulle barre ho il verificato, alle spalle sempre un tiratore (Bu-bu-bu-bu), yeah, yeah

Giuro, ne ho ancora da darvi, viviamo il caos protetti dagli angeli (Westside)

Antiproiettili Armani, su in cielo come i rapaci, qui con me cani randagi

Scintille sotto la macchina, switcha il bottone per fare la raffica (Crrah, crrah)

Ad ovest mi sembra l’Afghanistan, io e te ci becchiamo nell’aldilà (Giuro su Dio)

Nella giungla come Simba, mascherati come un Inca, yeah (Pow), yeah (Pow)

Giubbotti lunghi così niente è in vista, colpiamo chiunque ci indica (Pow, pow)

Sanno che non facciamo finta, di topo ho solo la Mercedes grigia (Milano)

Mischio pozioni e non sono uno wizard, fotti e parli da una Ouija (Tu-tu, pussy)

(Questa è Milano)

Seh, seh, presto lo capirete che tengo sempre il bastone come se fossi un non vedente (Ahah)

E che Milano è violenta, ma la guerra è contro il sistema

Ci voglion vedere a terra, per poi colpirci alla schiena

(Ce ne ho ancora, ce ne ho ancora, ce ne ho ancora) Ehi

La DIGOS controlla in giardino, ogni volta che viene perdiamo due sticky (Giuro su Dio)

Mi muovo nel buio tra pusher e vampiri, sul collo c’è il segno dei loro incisivi (Esatto)

Sì, sono molto arrabbiato, mi sfogo, dropperò quattro album nell’anno (Esatto)

Non fotte se è giusto o sbagliato mentre il mio avvocato mi dice che è esausto (Milano)

Corsico è la casa dei demoni, non beeffo mai contro rapper più deboli (Santana)

Non leggermi nei pensieri, ho l’armadio pieno di Fendi e di scheletri (Pew, pew, pew)

Sappiamo chi è stato il mandante, è chiuso in casa con sette mandate (Uoh, uoh)

Dio c’ha mandato insetti da schiacciare, capisci perché sto nel bene e nel male

(Andiamo, andiamo)

[Outro]

Uoh, Santana Gang

Eagle Business, Westside

(Ah-ah)

Il significato della canzone

Milano Shotta Freestyle è il titolo della nuova canzone di Shiva che il rapper ha pubblicato mentre si trova in carcere, registrata prima dell’arresto così come il videoclip musicale che la accompagna. È proprio un disclaimer che informa come il video sia stato girato “24 ore prima dell’arresto”, anche se nel testo ci sono chiari riferimenti alla sparatoria avvenuta nell’estate 2023 e per cui il rapper si trova in carcere.

Il significato di Milano Shotta Freestyle di Shiva è facilmente immaginabile: già il titolo, “shotta”, fa riferimento agli spari di una pistola. Il significato della nuova canzone di Shiva dal carcere è proprio un dipinto del mondo delle gang di Milano di cui lo stesso rapper fa parte, e nel testo torna più volte il nome Santana: la Santana Gang è per l’appunto il nome della gang di Shiva, la cui rivalità con i Seven Zoo di Rondo da Sosa – altro rapper milanese – è ormai nota.

Come suggerisce anche il titolo, la nuova canzone di Shiva è un freestyle: si tratta quindi di un’unica strofa senza ritornello in cui il rapper parla principalmente della sua gang e della sparatoria avvenuta l’11 luglio 2023 fuori dai suoi studi.

Nello specifico, i riferimenti alla sparatoria si trovano nei versi “Pensan che facciamo lackin’, dovevi veder come sono scappati / Santana risponde agli attacchi, avete preso più shot degli ubriachi”, dove “lackin’” significa andare in giro disarmati ed è proprio Santana, la gang di Shiva, a rispondere agli attacchi delle gang rivali.

E ancora “Presto lo capirete che tengo sempre il bastone come se fossi un non vedente”, che significa come il rapper sia sempre armato e pronto a reagire contro chi lo attacca. Nella barra “Sappiamo chi è stato il mandante, è chiuso in casa con sette mandate”, Shiva parla dei fautori dell’aggressione – poi identificati come Walter Pugliesi e Alessandro Rossi – che farebbero parte della gang di Rondo da Sosa. Il significato è quindi che il rapper rivale è stato il mandante dell’aggressione da cui è scaturita la sparatoria per cui Shiva è stato arrestato.

Parlando di armi, tra le prime strofe della canzone di Shiva dal carcere si sente anche “Ho più catene di un servo, più AK e Draco fulete di un serbo”. Il significato di questa barra è una dichiarazione di Shiva sul fatto di possedere armi.

L’AK è un fucile automatico meglio noto come Kalašnikov, mentre Draco è una pistola ibrida che rientra nella tipologia di armi AK. Il rapper enfatizza di essere più equipaggiato di un cittadino serbo, in quanto la Serbia è il Paese europeo con più armi in circolazione (la media è di circa 39 armi ogni 100 abitanti).

In un’altra barra, Shiva fa riferimento alle carte dei tarocchi (“Fratelli bloccati nei blocchi a testa in giù come dentro i tarocchi”) e in particolare alla carta dell’Appeso, che mostra un uomo legato per i piedi a testa in giù. Il paragone fa riferimento al contesto sociale difficile che imprigiona gli amici di Shiva, che ora si trova in un posto ancora peggiore: la canzone attacca proprio con le parole “Parlo diretto dall’inferno”.