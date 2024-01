Gas: nel mercato libero a Milano i prezzi più convenienti d’Italia

Ieri, 10 gennaio, giornata importante per i consumatori perché ufficialmente per quanto riguarda le forniture di gas si è messa la parola fine al mercato tutelato e Assoutenti, per l’occasione, ha realizzato un’indagine sui costi del mercato libero che gli utenti dovranno affrontare in 20 città italiane.

Milano risulta essere la città più conveniente sia sulle offerte a prezzo fisso, sia su quelle a prezzo variabile. Assoutenti ha infatti confrontato le migliori offerte sul portare di Arera tenendo in considerazione una famiglia che consuma 1.400 metri cubi di gas all’anno e le migliori performances sono per il capoluogo lombardo, con la migliore offerta a prezzo fisso annuo ammontante a 1.816,66 euro, contro la peggiore performance da 2.045,57 euro registrata da Roma. Buoni risultati anche per Trieste e Bolzano, male anche per Catanzaro e Palermo. Anche sul prezzo variabile Milano fa molto bene con una spesa di 1.554,46 euro annui, anche se viene battuta per performance migliore da Bolzano, Trieste e Trento.

Spiega il presidente di Assoutenti Furio Truzzi: “In tutte le città monitorate le offerte a prezzo fisso sono sensibilmente più costose rispetto alle tariffe del mercato tutelato, ed emerge una carenza di reale concorrenza tra operatori, al punto che per ogni provincia si registrano in media solo tre offerte a prezzo variabile più vantaggiose rispetto al regime di maggior tutela dove rimarranno gli utenti vulnerabili”,