Scuola Via Meleri, Lega: riscaldamento rotto, materna non riapre

“Riaprono le scuole e immancabilmente, da un paio di lustri, si verificano malfunzionamenti diffusi negli istituti scolastici di proprietà e gestione del Comune di Milano. Stamattina (ieri ndr) ci è stato segnalato dai genitori che i bimbi della scuola materna comunale di via Meleri 20, in Municipio 4, sono stati costretti a non iniziare l’attività scolastica e nei prossimi giorni saranno trasferiti in blocco in altre strutture, non tutte nelle vicinanze, con ingenti problemi logistici per i genitori, poiché ci vorranno almeno 2 settimane per risolvere i problemi all’impianto. Ci sembra quindi logico che vengano almeno messe a disposizione navette gratuite per i bimbi in modo da sgravare le famiglie, soprattutto quelle più fragili, dal trasporto in strutture ben più lontane da casa.

Giovedì scorso gli istituti comunali a rischio chiusura per mancata manutenzione degli impianti di riscaldamento risultavano almeno 15 e questo è inaccettabile. Chiediamo al sindaco e all’assessore competente di verificare le varie situazioni e intervenire in modo tempestivo. Inoltre, chiediamo di rendere pubblico il calendario delle manutenzioni programmate per i prossimi mesi in modo da poter valutare insieme se vi siano ulteriori situazioni di rischio imminente”. Lo dichiarano Samuele Piscina, segretario provinciale della Lega e consigliere comunale con Davide Ferrari Bardile, consigliere di Municipio 4.