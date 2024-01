Piano Freddo 2023

Con il termine del periodo eccezionalmente caldo per le medie stagionali registratosi sino ai giorni scorsi, e con l’arrivo del freddo gelido atteso dal nord Europa, ritorna come argomento centrale dell’attività comunale l’attenzione verso coloro che, non avendo fissa dimora, sono maggiormente esposti alle temperature gelide.

In quest’ottica il Comune, con il Piano Freddo, è intervenuto per potenziare il piano ordinario di accoglienza che prevede la messa a disposizione di un tetto e di un posto letto a chi ne necessità.

In quest’ottica, data la significativa esigenza presente sul territorio e alla luce anche delle esigenze organizzative e di sicurezza, che impediscono di creare singoli luoghi di accoglienza superiori a 25 posti, il comune si è mosso per la creazione di una rete che preveda, al fianco della macchina pubblica, anche l’utilizzo delle risorse e delle strutture messe a disposizione dalle associazioni operanti sul territorio.

L’implementazione del Piano Freddo, inoltre, si intreccia con altri piani implementati dal Comune a supporto dei più bisognosi. Ad esempio, il Piano permette di inserire i giovani, minori, che possono trovarsi per strada e che accedendo al Piano Freddo in altri piani a supporto, quali ad esempio l’inserimento in percorsi di supporto e di formazione che non si limitino ai soli mesi invernali ma che accompagnino i minori verso un diverso futuro.

Massimiliano Castaldo