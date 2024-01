Una moneta della Zecca dedicata ad Albachiara di Vasco Rossi

Una moneta dedicata ad Albachiara, il celebre brano di Vasco Rossi, sarà coniata durante il 2024. Lo annuncia lo stesso rocker su Instagram, citando la Gazzetta Ufficiale secondo cui “nel 2024 verrà coniata una moneta in argento rodiato ‘nuova di Zecca’ in omaggio a Albachiara”. “Da una parte, il testo della canzone – spiega il Blasco -. Al rovescio una ragazza raffigurata con in mano dei libri mentre cammina ‘per strada mangiando una mela coi libri di scuola’”. Si tratta, precisa ancora Vasco, la prima moneta della serie “Canzoni italiane”. “Un bellissimo riconoscimento per la canzone che aveva chiuso il 2023 con il Premio SIAE e che ora apre il 2024 divenendo ufficialmente un simbolo nazionale, a testimonianza della sua immortalità”, conclude nel post Vasco Rossi. L’autore – riferisce la Gazzetta Ufficiale – è Silvia Petrassi. Sul dritto viene rappresentato un disco in vinile che riporta, al centro, il testo della canzone “Albachiara”, composta dal cantautore Vasco Rossi e pubblicata nel 1979. Nel giro, la scritta “Repubblica italiana”; in esergo, la firma dell’autore “Petrassi”. Sul rovescio, in primo piano, giovane ragazza ritratta con in mano dei libri mentre mangia una mela. A destra, ad arco, la scritta “Albachiara” e “R”, identificativo della Zecca di Roma; a sinistra “2024”, anno di emissione della moneta, e il valore, “5 Euro”.

