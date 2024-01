Come mettere i ciclisti in pericolo: la “ciclabile” di via Novara

Una premessa, la pista ciclabile di via Novara (un disegno sulla preferenziale dei bus) è legale. Almeno in astratto. Non si parla di reati, qui. Si parla di opportunità, sicurezza e dovere di amministrare la città. Ci aggiorna Franco vassallo, già Consigliere del Municipio 7:

“Il Comune di Milano pare non voler imparare dal passato. Sia chiaro, nemmeno io dico che la pista ciclabile di via Novara sia illegale. Quello che dico è che è estremamente pericolosa, per quanto legale sia. La norma dice che si possono fare le piste sulle preferenziali, non che sia un dovere o un obbligo. La differenza sta in una valutazione di sicurezza. E su quella valutazione io e centinaia di cittadini abbiamo dei dubbi. Principalmente a causa delle molte svolte a destra in direzione Quinto Romano in cui i ciclisti rischiano di trovarsi in punti ciechi dei mezzi del trasporto pubblico.

Abbiamo tra i migliori autisti in Italia e credo che nel traffico quotidiano non succederà quasi mai nulla di male. Ma qui il problema è proprio il “quasi”. Quasi significa feriti, significa, Dio non voglia, il rischio di morti. I rischi ci sono sempre, per carità, ma qui il problema è simile, non identico, ma simile, a quello della ciclabile di Porta Venezia: si induce un falso senso di sicurezza in chi circola. Perché gli si dice: “da oggi questa corsia è riservata anche a te”. Ma purtroppo la realtà è molto diversa. Le biciclette sono mezzi leggeri e piccoli, dove c’è traffico pesante rischiano molto. Soprattutto in viali dritti.

Qui poi dobbiamo dire un’altra cosa: le preferenziali, a Milano almeno, hanno una utilità essenziale. Tolgono, infatti, i mezzi del trasporto pubblico dal traffico e consentono un servizio migliore e più veloce. Dando così un senso ai biglietti sempre più cari. Se li rallenti, obbligandoli a schivare i ciclisti, il servizio peggiora, sempre meno persone lo usano e alla fine ti trovi con un buco ancora maggiore nei conti. Per cosa? Per poter dire che hai fatto n chilometri di piste ciclabili in più al costo di qualche pittura sull’asfalto? Io non penso ne valga la pena. Migliaia di cittadini non pensano ne valga la pena. Chi pensa ne valga la pena di solito non le usa. Non credo ci sia da dire altro per dimostrare che questa cosa non abbia senso”.