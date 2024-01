A dieta dopo le feste

.

A Natale cibi succulenti ma ipercalorici, dolci tradizionali, champagne e liquori sono stati i protagonisti delle nostre tavole. Ma siccome dopo i peccati arriva puntualmente il pentimento (aggravato dal vedersi decisamente fuori forma), dobbiamo porci per l’anno nuovo l’obiettivo di ritornare nei limiti e di disintossicare il nostro organismo oberato dagli stravizi natalizi. Per dimagrire non è necessario adottare una dieta penitenziale a base di cibi insapori e ripetitivi, sognando un piatto di pasta. L’importante è scegliere gli alimenti giusti, in dosi moderate, dando al cibo il posto che merita e affrontando il nuovo regime alimentare con ottimismo. Per eliminare le tossine gradualmente, perdere qualche chilo e rigenerarsi è importante innanzitutto mangiare in modo sano, evitando tutti quegli alimenti che rallentano la digestione e ci appesantiscono. Certamente senza rinunciare alla buona tavola, ma soltanto modificando leggermente le nostre consuetudini alimentari e dare modo ad alcuni organi come fegato, reni e stomaco, di eliminare un po’ alla volta le scorie accumulate . Per sentirsi in perfetta forma ed ottimizzare i risultati proposti è bene abbinare alla dieta la pratica di un’attività sportiva. Evitiamo i cibi ricchi di grassi animali (burro, lardo, panna, salumi, ecc), fritture ed alcolici, mentre si consiglia di tralasciare per una settimana anche formaggi, carne, pesce e preferire le proteine vegetali ( ceci, fagioli, lenticchie, piselli, fave). Lasciamo come alimento di origine animale il parmigiano sulla pasta. Il riso, la pasta e il pane non devono mancare, meglio se integrali. Abolire o limitare drasticamente questi alimenti significa andare incontro a bruschi cali della glicemia, con conseguenti ripercussioni sul benessere fisico. Quattro/ cinque porzioni di frutta e verdure. Ricche di acqua, vitamine e sali minerali, hanno un elevato potere disintossicante ed assicurano un’elevata quantità di fibre vegetali che “puliscono” l’intestino e svolgono un’importante funzione di regolazione sulla digestione. Per accelerare gli effetti positivi della dieta, disintossicarci e mitigare il senso della fame, abbiniamo la giusta assunzione d’acqua. Introduciamo almeno 8 bicchieri di acqua.

Regole generali

Se non godete di buona salute, prima di intraprendere qualsiasi tipo di dieta chiedete consiglio al vostro medico curante.

Variate sempre il più possibile gli alimenti.

L’acqua non fa ingrassare, consumatene almeno un litro al giorno per eliminare le tossine e favorire il buon funzionamento intestinale.

Evitate le fritture. Meglio bollire, grigliare o cuocere al vapore. In ogni caso per condire usate sempre olio extra vergine di oliva nelle quantità indicate o le salse concesse (vedi tabella).

Usate il sale con moderazione. Per insaporire i piatti abbondate con erbe aromatiche e spezie che danno gusto ma non aggiungono calorie.

Sono consentiti due caffè al giorno oltre a quelli ammessi dalla dieta.

E’ possibile spostare l’ordine dei giorni e invertire il pranzo con la cena o viceversa.

Non crediate che la pasta o il pane presenti nella dieta facciano ingrassare, sono importanti per coprire le necessità di zuccheri complessi.

Un’adeguata attività sportiva vi permetterà di raggiungere uno stato di salute ottimale e bruciare in modo salubre le calorie in eccesso.



SALSE CONCESSE

SALSE DI POMODORO SALSE a BASE di YOGURT di SOIA Pomodoro origano e capperi Yogurt tabasco ed erba cipollina Pomodoro aglio e basilico Yogurt e senape Pomodoro acciughe tritate e tabasco Yogurt e curry Pomodoro con aglio, peperoncino, cipolla e basilico Yogurt cetriolini e capperi tritati Yogurt aceto aromatico e basilico Salsa per insalata Miscelare: Succo arancia, senape, aceto bals. Yogurt con mentuccia Yogurt origano e aglio

1 ° GIORNO

Colazione

Caffè o tè

Latte o yogurt vegetali

con cereali integrali

o 3 fette biscottate

Metà mattina

1 spremuta d’agrumi

o 1 porzione di frutta secca a guscio

(10 mandorle o 3 noci o 15 pistacchi)

Pranzo

1 piatto di minestrone con legumi

Merenda

1 porzione di frutta secca a guscio

(10 mandorle o 3 noci o 15 pistacchi)

o 1 yogurt vegetal

Cena

Verdure cotte e crude con salsa a piacere

Pennette con vellutata di melanzane

Ingredienti per 2 persone: 160 g di pennette, 2 melanzane, 20 pomodorini da sugo, 10 olive nere denocciolate, basilico, 1 spicchio di aglio, 2 cucchiaini di olio extravergine d’oliva, 2 cucchiaini di parmigiano, sale e peperoncino.

Esecuzione: lavate e tagliate a metà i pomodori, riducete in tocchetti le melanzane, mettete tutto in una padella antiaderente e fate cuocere per circa 15 minuti. Aggiungete le olive denocciolate, il basilico, lo spicchio di aglio e terminate la cottura. Eliminate l’aglio e frullate tutto. Scolate la pasta al dente, conditela con la vellutata, l’olio, il formaggio, il peperoncino e mescolate bene.

Dopocena

1 frutto a piacere

o 1 quadretto cioccolato nero

2° GIORNO

Prima colazione

Caffè o tè

Latte o yogurt vegetali

con cereali integrali

o 3 fette biscottate

Metà mattina

1 spremuta d’agrumi

o 1 porzione di frutta secca a guscio

(10 mandorle o 3 noci o 15 pistacchi)

Pranzo

Un piatto di verdure miste alla griglia

Merenda

1 porzione di frutta secca a guscio

(10 mandorle o 3 noci o 15 pistacchi)

o 1 yogurt vegetale

Cena

1 piatto insalata con salsa a piacere

Mezzemaniche con piselli e cardi

Ingredienti per 2 persone: 140 g di mezzemaniche, gr 200 piselli surgelati, gr 200 cardi, ½ scalogno, ½ dado vegetale, prezzemolo, 2 cucchiaini d’olio extra vergine d’oliva, sale e peperoncino.

Esecuzione: pulite e lavate le verdure. Preparate il brodo con il dado. In una pentola antiaderente versate il brodo e lo scalogno tritato sottile, aggiungetevi le verdure, il trito di prezzemolo, coprite e lasciate cuocere a fiamma bassa. A fine cottura controllate di sale, aggiungete l’olio e il peperoncino, scolate la pasta al dente, mescolate e servite

Dopocena

1 frutto

o 1 quadretto cioccolato nero

3° GIORNO

Prima colazione

Caffè o tè

Latte o yogurt vegetali

con cereali integrali

o 3 fette biscottate

Metà mattina

1 spremuta d’agrumi

o 1 porzione di frutta secca a guscio

(10 mandorle o 3 noci o 15 pistacchi)

Pranzo

1 piatto di insalata verde con salsa a piacere

1 hamburgher vegetale

Merenda

1 porzione di frutta secca a guscio

(10 mandorle o 3 noci o 15 pistacchi)

o 1 yogurt vegetale

Cena

Verdure in pinzimonio con salsa a piacere

Lasagnette con asparagi

Ingredienti per 2 persone: g 160 pasta, g 200 asparagi, g 100 patate, un pizzico di radice di rafano, sale e pepe q. b.

Esecuzione: lavate le patate, fatele cuocere in acqua bollente salata. A cottura terminata pelatele e tagliatele a pezzetti. In acqua bollente salata cuocete gli asparagi, lasciateli raffreddare e tagliateli a losanghe. Mettete nel frullatore metà degli asparagi, le patate e il rafano, ottenendo una crema densa e saporita. Cuocete le sfoglie della pasta in acqua bollente salata. Una volta raffreddate stendetele sulla base di una teglia d’alluminio a bordo basso. Condite con un cucchiaino della crema precedentemente preparata e disponete gli asparagi. Chiudete le lasagne componendo almeno due strati e spennellate con la crema di patate. Spolverate con il pepe e cuocete in forno per 10 minuti e servite ben caldo.

Dopocena

1 frutto

o 1 quadretto cioccolato nero

4° GIORNO

Prima colazione

Caffè o tè

Latte o yogurt vegetali

con cereali integrali

o 3 fette biscottate

Metà mattina

1 spremuta d’agrumi

o 1 porzione di frutta secca a guscio

(10 mandorle o 3 noci o 15 pistacchi)

Pranzo

1 pizza marinara con poco olio

Merenda

1 porzione di frutta secca a guscio

(10 mandorle o 3 noci o 15 pistacchi)

o 1 yogurt vegetale

Cena

1 piatto di verdure cotte e crude con salsa a piacere

Ditali allo zafferano

Ingredienti per 2 persone: 160 g di ditali, 1 porro, 4 cucchiani d’olio extravergine d’oliva, 6 cucchiai yogurt di soia, 1 bustina di zafferano, pepe nero, sale.

Esecuzione: nettate il porro, tagliatelo a striscioline. In una padella antiaderente mettete un cucchiaio d’olio con il porro e fate dorare a fiamma bassissima. Aggiungete lo yogurt di soia e fate cuocere per 5 minuti. Aggiungete alla salsa una bustina di zafferano. Scolate la pasta al dente e conditela con la salsa. Aggiustate di sale, spolverate con il pepe e servite.

Dopocena

1 frutto

o 1 quadretto cioccolato nero

5° GIORNO

Prima colazione

Caffè o tè

Latte o yogurt vegetali

con cereali integrali

o 3 fette biscottate

Metà mattina

1 spremuta d’agrumi

o 1 porzione di frutta secca a guscio

(10 mandorle o 3 noci o 15 pistacchi)

Pranzo

1 piatto fagiolini, carote e piselli al vapore con salsa a piacere

Merenda

1 porzione di frutta secca a guscio

(10 mandorle o 3 noci o 15 pistacchi)

o 1 yogurt vegetale

Cena

1 piatto di verdure con salsa a piacere

Fusilloni con zucchine

Ingredienti per 2 persone: 160 g fusilloni, 300 g di zucchine, 200 g di pomodori ciliegini, 2 cucchiaini d’olio extravergine d’oliva, 1 scalogno, 2 cucchiaini di parmigiano, sale, pepe e prezzemolo tritato.

Esecuzione: lavate le zucchine e riducetele a rondelle, pulite i pomodori e tagliateli a pezzetti, ponete il tutto in una terrina, ad insaporire con sale e pepe. Tritate lo scalogno e mettetelo in una padella inaderente con l’olio e due dita d’acqua e fatelo appassire, aggiungetevi le verdure e finite la cottura a fiamma vivace. Cuocete la pasta, mescolate con il pomodoro e le zucchine, condite con prezzemolo tritato, sale e pepe, formaggio e servite.

Dopocena

1 frutto

o 1 quadretto cioccolato nero

6° GIORNO

Prima colazione

Caffè o tè

Latte o yogurt vegetali

con cereali integrali

o 3 fette biscottate

Metà mattina

1 spremuta d’agrumi

o 1 porzione di frutta secca a guscio

(10 mandorle o 3 noci o 15 pistacchi)

Pranzo

1 piatto minestra di verdure

con crostini di pane

Merenda

1 porzione di frutta secca a guscio

(10 mandorle o 3 noci o 15 pistacchi)

o 1 yogurt vegetale

Cena

1 piatto di insalata con salsa a piacere

Lumachine con legumi misti

Ingredienti per 2 persone: 140 g lumachine, 200 g legumi misti, 4 pomodorini,

2 foglie d’alloro, rosmarino,1 spicchio d’aglio, 4 cucchiaini d’olio extra vergine

di oliva, sale e pepe.

Esecuzione: mettete i legumi in una padella antiaderente con l’aglio, i pomodori tagliati a dadini, il rosmarino e l’alloro. Fate insaporire a fiamma bassissima per 10 minuti circa. Cuocete la pasta e conditela con i legumi, aggiungete l’olio e il pepe.

Dopocena

1 frutto

o 1 quadretto cioccolato nero

7° GIORNO

Prima colazione

Caffè o tè

Latte o yogurt vegetali

con cereali integrali

o 3 fette biscottate

Metà mattina

1 spremuta d’agrumi

o 1 porzione di frutta secca a guscio

(10 mandorle o 3 noci o 15 pistacchi)

Pranzo

1 piatto di zuppa ai tre cereali

con salsa a piacere

Merenda

1 porzione di frutta secca a guscio

(10 mandorle o 3 noci o 15 pistacchi)

o 1 yogurt vegetale

Cena

Verdure cotte e crude con salsa a piacere

Bucatini con ragù piccante vegetale

Ingredienti per 2 persone: 140 g di bucatini, 100 g di funghi, 4 zucchine, 2 peperoni, 200 g di pomodori, 2 melanzane, 1 carota, 1 spicchio di aglio, salvia, basilico, porro, 2 cucchiai di vino bianco, qualche goccia di tabasco, 2 cucchiaini di parmigiano, 2 cucchiaini olio extravergine d’oliva, sale e peperoncino.

Esecuzione: pulite e tritate i funghi. Lavate le verdure e tagliatele grossolanamente, spellate i pomodori e riduceteli a dadini. Mettete tutto in una pentola antiaderente con le erbe aromatiche, l’aglio e il porro affettato sottile. Sfumate con il vino bianco, aggiungete l’olio, il tabasco, il sale, il peperoncino e lasciate cuocere a fiamma bassa per circa 10 minuti. Lessate i bucatini al dente e conditeli con il ragù di verdure ed il formaggio.

Dopocena

1 frutto

o 1 quadretto cioccolato nero