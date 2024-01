Milano, furti Buenos Aires, De Corato: bene gli arresti della Polizia, pattuglie di Sala (triplicate) non pervenute

Leggo dalle agenzie di stampa che la Polizia di Stato ha effettuato tre arresti per furti in Via Buenos Aires. Nonostante il duo Sala Gabrielli abbia annunciato che le pattuglie siano triplicate, sono sempre le forze dell’ordine del governo che arrestano quotidianamente chi commette reati a Milano. Se non altro prima, quando Sala parlava di città sicura, si poteva pensare alla sua sincerità, in quanto, come è noto, egli vive in un mondo diverso da quello che i milanesi incontrano tutti i giorni. Da qualche settimana invece oltre al danno, i milanesi devono subire la beffa di fantomatiche come le roboanti dichiarazioni di “pattuglie triplicate” Così l’On. di Fratelli d’Italia, ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi, Vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera e membro della Commissione d’inchiesta alla Camera sulla Sicurezza

