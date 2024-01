Cancellata per il terremoto la Traviata di Veronesi a Toyama, Giappone.

La città di Toyama, Giappone, ha chiuso la Aubade Hall del Toyama City Theatre for Performing Arts. Il Teatro da 2.500 posti è stato infatti gravemente danneggiato dalle ultime scosse di terremoto e la Città ha comunicato, contrariamente all’orientamento iniziale, di voler vietare qualsiasi manifestazione nel Teatro della città. Alberto Veronesi, direttore d’orchestra della Traviata, che avrebbe dovuto tenersi nella stessa città l’8 gennaio, così commenta: “In questo momento tragico per il Giappone ci sono cose ben più importanti della Traviata di Verdi o di qualunque altra opera, considerato che ci sono stati quasi 100 morti e quasi trecento dispersi. Ho però constatato la delusione dell’orchestra, del coro e dei cantanti, dopo il clima di entusiasmo del fare musica insieme che si respirava durante le prove.” “Nella vita mi sono capitate molte situazioni avverse che hanno causato la cancellazione di opere, scioperi, pioggia, trombe d’aria, manifestazioni di protesta: francamente non mi era mai capitato che un teatro venisse chiuso per sopravvenuto terremoto. Ho già fatto richiesta di poter tenere comunque un’esibizione in loco, all’aperto e in sicurezza, per devolvere un incasso alle famiglie delle vittime del terremoto, vediamo se ci saranno le autorizzazioni” Le altre date del tour per conto della Nikikai Opera, la più antica organizzazione lirica giapponese, si terranno regolarmente nella prefettura di Tottori, al Torigin Bunka Kaikan , il 13 e 14 gennaio.

Veronica Meroni iscritta alll’Albo dei Giornalisti della Lombardia dal 2014. Specializzata e appassionata di SALUTE BENESSERE E CUCINA. Ha diretto i mensili con distribuzione in edicola TOP SALUTE, ESTETIC, FELLING GOOD, DONNA TOP E TUTTO CUCINA editi da Alberto Peruzzo, Fabio Caso e Francesco Pansini. vero.mero@libero.it Email: