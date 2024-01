Sala annuncia “Lavori M4. Tutta la linea sarà pronta entro settembre”

Sala annuncia, dà per certo e sappiamo tutti il calvario dei tempi per la M4. Non vorremmo che fosse un pio desiderio. Un taglio d’inizio a miracol mostrare…comunque “Innanzitutto una conferma: stiamo correndo per aprire tutta la linea per settembre 2024. Con 21 fermate ci vorranno solo 30 minuti per raggiungere Linate”.

Lo scrive sui social il sindaco Giuseppe Sala che ieri mattina si è recato in ‘visita a San Cristoforo, capolinea ovest della M4’. “Impressionante quanto ruota attorno al capolinea di San Cristoforo: su un area di 17 ettari, terreni in parte sequestrati alla Mafia e in parte di proprietà già del Comune, trova spazio il deposito che ospiterà di notte i 42 treni in servizio e un’officina per la loro manutenzione. Il tutto inserito nel parco dell’ex scalo ferroviario di San Cristoforo. Un passarella ciclopedonale collegherà piazza Tirana con il quartiere Ronchetto e permetterà ai residenti del Lorenteggio di accedere facilmente ai Navigli e, infine, c’è la nuova cabina elettrica di A2A Spa. In primavera tornerò a verificare l’avanzamento dei lavori ma l’obiettivo, ripeto, è aprire entro settembre”, ha concluso Sala.