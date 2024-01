Ospedali e Pronto soccorso al collasso? Spesso un’alternativa c’è

Nella società odierna in tanti casi i nonni in piena salute sono una grande risorsa per i propri figli e per i nipoti: sostituiscono le baby sitter, accompagnano i nipoti a scuola o a fare sport, aiutano a fare i compiti, e spesso contribuiscono al sostegno economico della famiglia.

Ma con il passare degli anni le cose cambiano, e molte donne e uomini di mezza età si trovano ad affrontare una sfida difficile; da una parte fare da genitori ai propri figli, e dall’altra fare da genitori ai propri genitori, perchè imparare a prendersi cura di chi prima si prendeva cura di noi non è uno scherzo, non ci si inventa in questo ruolo, e più volte ci si muove come “acrobati” tra casa, figli, lavoro, i medici e le pratiche burocratiche per l’accesso alle cure.

Come conciliare le esigenze della propria vita con i bisogni dei genitori che invecchiano, o si ammalano?

Alcune tipologie di pazienti, a causa dell’età o delle loro condizioni socio-sanitarie e familiari, sono considerate più a rischio di complicanze di altri; fra queste, a parte i pazienti pediatrici, sono sicuramente gli anziani quelli che necessitano di un’attenzione maggiore, che si manifesta innanzitutto nell’affetto, ma anche in sinergia con quelli che sono stati indicati come i 6 bisogni primari: comunicazione, movimento, alimentazione sana, cura dell’igiene, necessità di un ambiente sicuro, bisogno di procedure terapeutiche adeguate.

È proprio sull’ultimo punto che vorrei soffermarmi, dal momento che gli anziani appartengono senza alcun dubbio alla categoria delle persone più “fragili”, e che quindi sono conseguentemente più esposte di altri ai rischi che possono derivare in alcune stagioni, come in inverno, ad esempio, quando sopraggiungono le malattie influenzali, o quelle respiratorie delle alte vie aeree, Covid, così come bronchiti o polmoniti batteriche o virali.

Dall’ultimo rapporto dell’Istituto superiore di sanità in mio possesso, si evince che l’influenza di stagione non avrebbe ancora raggiunto il suo massimo picco di espansione, poiché la curva dei contagi è ancora in crescita, e con la prossima apertura di scuole e uffici le infezioni aumenteranno esponenzialmente così tanto che – come ha recentemente dichiarato Gianni Rezza, professore di Igiene al San Raffaele di Milano – il picco influenzale sarà previsto per la metà di gennaio, la discesa non sarà così rapida, e il virus potrebbe circolare per l’intero mese di febbraio.

Per Alessandro Rossi, presidente della Società italiana di medicina generale e delle cure primarie (Simg) si tratta della “più forte epidemia influenzale degli ultimi 10 anni”, riferendosi a tutte le sindromi respiratorie, alcune effettivamente dovute al virus dell’influenza, altre legate ad altri virus, come il Covid, o le polmoniti di vario genere che, soprattutto sugli anziani, rappresentano un alto fattore di rischio.

Ma anche portare un anziano in un Pronto Soccorso quando non è strettamente necessario rappresenta un’incognita da non sottovalutare, specialmente in alcuni periodi critici, come in tutte le festività, quindi non solo natalizie, ossia quando il personale medico ed infermieristico è fisiologicamente ridotto, oppure si hanno notizie dai media che la maggior parte degli ospedali sono molto affollati, e quindi non riescono a garantire un eventuale trasferimento immediato dal PS ai vari reparti.

La medicina ha fatto passi da gigante in questi anni, e sono nate delle Società, anche partnerizzate con alcuni ospedali, che offrono la possibilità di fare lastre, ecografie, Holter, ecodoppler, ecocardiogramma, esami del sangue, e controllo dei nei sospetti, direttamente a domicilio, in modo da non affaticare il paziente, evitandogli rischi maggiori, che potrebbero anche derivare dalle lunghe soste in pronto soccorso.