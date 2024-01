Viale Toscana: 24enne tira cavo d’acciaio ad altezza uomo “per gioco”: arrestato

Un uomo di 24 anni è stato arrestato per strage e attentato alla sicurezza dei trasporti per aver teso un cavo d’acciaio ad altezza d’uomo in viale Toscana, a Milano, con altre due persone che non sono ancora state identificate. L’episodio è accaduto mercoledì notte. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che sono riusciti a bloccare il 24enne milanese, il quale ha ammesso le proprie responsabilità.

Avrebbe parlato di una bravata il 24enne interrogato dai carabinieri e poi arrestato su disposizione del pubblico ministero Enrico Pavone. I militari, allertati da un residente, sono riusciti a togliere il cavo prima che potesse rappresentare un pericolo per pedoni, biciclette, moto e auto. La fune era stata presa da un vicino cantiere e i tre l’avevano tesa tra un albero e una pensilina dell’Azienda Trasporti. Il 24enne, ora in carcere a San Vittore, ha precedenti di Polizia. I carabinieri stanno ora cercando i due complici.