I racconti di Capitan U 1947: Presidente Mattarella, lei ha detto che l’unione fa la forza … riunisca l’Italia divisa dal fascismo.

“La pace non è atto di buonismo ma realismo”, perché come dice lei, Signor Presidente “uniti siamo più forti”. Ho evidenziato questi due passaggi del suo intenso discorso di Capodanno perché mi hanno toccato e convinto. Però, è importante, oltre che in Europa, essere uniti anche e prima in Italia: una Nazione in lotta, anche se solo ideologicamente, non credo sia in grado di offrire un contributo credibile al 100% alla pace mondiale. È da un po’ che glielo chiedo, con rispetto ma con insistenza: la pacificazione nazionale è essenziale per il nostro futuro, per togliere appigli a una sinistra indebolita e a corto di argomenti. L’Italia ha bisogno di un’alternativa forte che sia in grado di collaborare con la maggioranza e di proporre migliorando, perché …

L’ U N I O N E F A L A F O R Z A !

Signor Presidente, la prego, è arrivato il momento che lei dica chiaramente a tutti, partiti e cittadini, che non è a capo di una Nazione governata dai fascisti, perché se così fosse andrebbe contro la nostra Costituzione che lo vieta. Lo so che è evidente, ma non può più essere solo sottinteso, deve essere detto chiaramente, a reti riunite se è il caso, per togliere ogni dubbio, oltre che ai segretari dei partiti da lei convocati, anche a quelli politicamente sordi e ciechi, agli studenti, ai centri sociali, ai sindacati, insomma … a tutti gli italiani! Solo così possiamo ridare fiducia e spinta a coloro che si stanno rassegnando perché vedono un futuro da subire e non da creare. E questa incertezza non è solo di adesso, ma arriva da lontano. Nel 1984 incisi un album dove inserivo una canzone, Dio mio ti prego, nella quale descrivevo il disagio e l’incertezza nel futuro per la confusione che aleggiava nell’aria e a Lui mi appellavo in cerca di risposte …

Dio mio ti prego parla con me. Dentro di me che delusione che c’è,

fuori di me che confusione, perché? Dio mio ti prego, parla con me.

Lei sta con me e crede in me: chi sono io e che futuro le do

se nemmeno io so ancora quel che farò e allora Dio mio

io, io ti prego parla con me.

Quand’ero ragazzino tutti quanti mi dicevano che

da grande avrei avuto tra le mani tutto il mondo per me,

quanti sogni e speranze in quel mondo che invece non c’è.

E adesso mi ritrovo un uomo solo e senza un soldo perché

c’è gente che non sente, gente che non vuol fidarsi di me,

mentre io sento che potrei dare senz’altro di più … ed è per tutto questo che allora

Io, io ti prego parla con me … ed è per tutto questo che allora

Dio mio ti prego parla con me …

Amici, non possiamo però sempre e solo aggrapparci a Dio per risolvere i nostri problemi: aiutati che Dio ti aiuta! Il tempo incombe sul nostro cammino e una Nazione divisa è senza scampo, non ha futuro! È un nostro dovere unire le forze per salvare l’Italia e la nostra identità. È un nostro diritto pretendere chiarezza dal nostro capo dello Stato! Io porrò quotidianamente in evidenza il mio diritto alla chiarezza e voi fatelo diventare vostro in modo che si rafforzi e diventi un nostro diritto.

#presidentemattarellacelodicachiaramente#eungovernofascistaoppureno

Inventatevi gli hashtag che volete sul diritto ad una risposta urgente e definitiva che cancelli ogni dubbio. Scrivetelo sui social, invitate i vostri amici a fare altrettanto, inviate messaggi, parlatene al cellulare o a viso aperto, ed io per primo. Rinforziamo ogni nostra voce singola rendendola un coro prorompente, ce lo chiedono i nostri cari, i nostri figli, i nostri nipoti … la nostra Italia.

Capitan U 1947

(alias Umberto Napolitano)