Da Piazza Duomo alla Basilica di Sant’Eustorgio, 6 gennaio corteo dei Re Magi .

Anche quest’anno rivive una tra le tradizioni milanesi più antiche e amate: il corteo dei Re Magi, che chiude le celebrazioni per il Natale il 6 gennaio.

I tre Re, la Banda Civica e personalità civili, religiose, dame e gentiluomini in costume si ritrovano in piazza Duomo per percorrere, dalle ore 11:30, via Torino fino alle Colonne di San Lorenzo. Alle 12:15, l’incontro dei Magi con Erode e, di seguito, la partenza per la basilica di Sant’Eustorgio, dove offriranno i doni alla Sacra Famiglia.

Questa secolare devozione si fonda su un episodio risalente al IV secolo, secondo cui il vescovo Eustorgio trasportò i resti dei tre Re Magi da Costantinopoli a Milano. Le reliquie dei Re si trovano in un’urna di bronzo nella Basilica di Sant’Eustorgio, collocata sopra l’altare loro dedicato, e verranno esposte durante la S. Messa delle ore 17:00 del 5 gennaio.

La stella a otto punte sulla torre campanaria della basilica richiama proprio la cometa che ha guidato i tre re alla grotta di Betlemme.