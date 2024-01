Sala, Atm: pare che a Milano “solo” il 2,6% usi i mezzi senza pagare il biglietto

Ieri il sindaco di Milano Beppe Sala ha ripreso i numeri di Atm in una serie di storie su Instagram. In particolare il primo cittadino ha spiegato come funzionano i nuovi tornelli, dove saranno installati e ha ripreso i numeri della nota diffusa da Atm dove l’azienda di trasporto dichiarava di aver portato sotto la soglia del 2,6% la quantità di persone che evadono la tariffa, ovvero non pagano il biglietto. Percentuale che suscita dubbi a chiunque usi la metropolitana e i mezzi a Milano e, a questo punto, ci sarebbe da chiedersi perché installare oltre 170 tornelli anti-salto se chi non paga è sotto il 3%?

In una recente nota Atm presentava l’installazione dei nuovi tornelli “Anti-salto” presso la stazione di San Donato M3, spiegando come ulteriori tornelli moderni a barriera già in uso per le linee M4 ed M5 si sarebbero poi estesi in altre stazioni come Cadorna, Duomo, Centrale e Rogoredo. In fondo alla stessa nota l’azienda di trasporto di Milano aveva poi dichiarato che “già da tempo ha aumentato il numero dei controllori portandolo a 150 persone”, intensificando le attività di controllo. Inoltre, sempre Atm, riferiva di aver riportato “il tasso di evasione sotto il 2,6% dopo gli anni della pandemia nei quali, non essendo possibile svolgere controlli per legge, era aumentata l’attitudine a non rispettare le regole”.