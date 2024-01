Polizia Ferroviaria arresta due latitanti a bordo treno e in Stazione Centrale

Nei giorni scorsi la Polizia di Stato ha arrestato un 59enne italiano e un tunisino di 36 anni destinatari di due ordini per la carcerazione, emessi rispettivamente dalla Procura della Repubblica presso in Tribunale di Ordinario di Asti e dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Agrigento.

Sabato mattina gli agenti della Polizia Ferroviaria di Milano, nei pressi di Arcene (BG) a bordo di un treno regionale, hanno proceduto al controllo del 59enne, il quale è risultato essere destinatario di un ordine di carcerazione, dovendo scontare 10 mesi di reclusione ed una multa da 300 euro per truffa.

Lunedì mattina invece gli agenti della Polfer di Milano, in servizio presso la stazione di Milano Centrale, hanno fermato un 36enne, il quale a seguito di un controllo è risultato destinatario di un ordine di carcerazione, per la quale deve scontare 1 anno e 17 giorni di reclusione ed una pena pecuniaria di 140 euro per pene concorrenti.