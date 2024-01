L’arte di saper lasciare andare

Ogni anno nuovo stiliamo liste infinite di buoni propositivi che immancabilmente fatichiamo a portare a termine.

Armati di volontà resistiamo se tutto va bene per qualche mese, ma poi immancabilmente ci perdiamo per strada.

Credere che sia solo un atto di volontà è pura illusione.

Certo aiuta ma non basta.

Il nostro corpo è programmato per sopravvivere e adattarsi al cambiamento, non per cambiare e pertanto quando noi cerchiamo inizialmente di apportare cambiamenti nella nostra vita, lui mette in atto tutta una serie di strategie per restare nella condizione in cui è o per riportarci indietro.

Ti è mai capitato di fare una dieta e poi una volta terminata di riprendere i kg persi?

In gergo medico si chiama effetto yo-yo, il corpo soggetto a diete drastiche rallenta le sue attività per non sprecare energie, per intenderci entra in modalità carestia, conserva il grasso e brucia meno calorie.

Non solo, appena riprendiamo a mangiare normalmente ecco che ci fa accumulare kg faticosamente persi e ci riporta allo stato iniziale attivando tutta una serie di ormoni.

Non dimentichiamoci che il corpo segue la mente e la nostra mente è fortemente influenzata dal nostro inconscio.

Se vogliamo cambiare dobbiamo prima di tutto fare spazio e lasciare andare.

Che cosa? Credenze limitanti, abitudini, paure, aspettative, dolori che abbiamo trasformato in sofferenze, ricordi di chi siamo stati, rabbia verso alcune persone, delusioni frustrazioni.

Cambiare richiede coraggio che non significa non avere paura, ma fare spazio alla paura che è gioia in potenziale.

Dobbiamo avere la forza di lasciare andare chi siamo stati e ciò in cui ci identifichiamo.

Non è facile perché rimanere saldi a chi siamo ci fa sentire vivi, ma è la strada da percorrere se vogliamo cambiare veramente.

E allora quest’anno ti auguro, se mi stai leggendo, di prendere carta e penna e scrivere una lista di tutte le cose che desideri lasciare andare e poi bruciala.

Credimi sarà liberatorio, sarà un viaggio dentro di te che ti porterà ad ascoltarti nel profondo e a riconoscerti libero, libera.

Lasciare andare crea spazio da riempire non di ciò che ti manca ma di ciò che SEI.

Buon anno