I nuovi biglietti ATM cambieranno e non saranno più di ‘carta’ usa e getta

Fra qualche settimana i biglietti Atm cambieranno e non saranno più “usa e getta” come quelli in uso attualmente, ma si potranno ricaricare, saranno infatti dotati della tecnologia “chip on paper”, la stessa utilizzata da Trenord.

Il ticket, dunque, non dovrà più essere inserito nella bocchetta del tornello, ma dovrà essere appoggiato sul lettore magnetico, come gli abbonamenti e, una volta utilizzato, potrà essere conservato e ricaricato per una o più corse a venire.

Si dovrebbero quindi avere due benefici, non solo raggiungere una maggiore sostenibilità, ma anche disincentivare gli “spacciatori di ticket usati”.

Il nuovo biglietto sarà in grado di contenere fino a 30 titoli di viaggio contemporaneamente.

Per ora non è ancora sicuro quando scatterà il cambio, ma sembrerebbe debba avvenire tra febbraio e marzo.

Atm in queste settimane adeguerà la rete di vendita e le macchinette nelle stazioni, successivamente arriveranno i biglietti, ma comunque verrà inserito un periodo cuscinetto in cui gli attuali ticket cartacei conviveranno con quelli di nuova generazione per qualche settimana-mese, poi verranno spariranno definitivamente.