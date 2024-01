Via Riva di Trento, De Corato “A 3 minuti dal comando di P.L. ex discarica abbandonata, piena di delinquenti e spacciatori stranieri. Va sgomberata e messa in sicurezza”

(In alto i due stranieri che scavalcano il cancello di ingresso nella ex discarica abbandonata di via Riva di Trento 8 a Milano)

«Alcuni cittadini mi hanno segnalato una situazione davvero preoccupante in via Riva di Trento 8 a Milano dove, in qualsiasi momento della giornata, ragazzi stranieri scavalcano il cancello di ingresso entrando ed uscendo a loro piacimento dall’ex discarica completamente abbandonata e ormai divenuta fortino della droga di marocchini e delinquenti oltre che deposito di pezzi di auto e centraline rubate.

La Polizia Locale dov’è, sempre a fare multe? Il Comando dei vigili di via Oglio, a tre minuti dall’ex discarica, quale territorio controlla? Perché il quartiere è in totale stato di abbandono ed in preda a delinquenza e criminalità? Cosa aspetta il Comune a sgomberare l’edificio, murarlo e metterlo in sicurezza? Lo farà Granelli o Gabrielli? In Commissione Parlamentare sulla sicurezza e il degrado delle periferie italiane alla Camera chiederò un sopralluogo al Corvetto al fine di arginare tutta questa delinquenza che si è impossessata della zona».

Così l’On. di Fratelli d’Italia Riccardo De Corato, sull’ex discarica abbandonata di via Riva di Trento 8 a Milano.

(Cliccando ⇒ QUI si vedono i due ragazzi, indisturbati, mentre escono dall’edificio abbandonato.)