Milano: già programmato il primo sciopero del 2024, a rischio metro e mezzi Atm

Anche se gli utenti non ne sentivano il bisogno…è già stata proclamata la prima agitazione del 2024 che coinvolgerà i lavoratori del Tpl a Milano e nel resto d’Italia. Lo sciopero è indetto dai sindacati di base Usb lavoro privato, Cub trasporti, Sgb, Cobas lavoro privato e Adl Cobas, che da mesi si scontrano con il ministro dei trasporti, Matteo Salvini, tra ordinanze di riduzione dell’agitazione – da 24 a 4 ore – e differimenti obbligatori.

Il portale del ministero comunica che lo sciopero andrà in onda mercoledì 24 gennaio, avrà carattere nazionale e riguarderà tutti i dipendenti delle aziende del trasporto pubblico locale. A Milano quindi saranno previsti disagi per i passeggeri di metropolitane, autobus e tram di Atm per tutto il giorno, anche se sicuramente saranno previste le solite fasce di garanzia.

Le richieste dei sindacati di base sono “aumenti salariali dignitosi”, “migliori condizioni di lavoro” e interventi per tutelare “la salute e la sicurezza”.