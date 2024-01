San Siro, Capodanno: notte di tensione e guerriglia.

Polizia, Carabinieri, Finanza e Locale al lavoro fino all’alba: controlli in Duomo. In via Zamagna e piazza Selinunte gruppi di giovani incendiano masserizie.

Nella notte di Capodanno a Milano è scattato il dispositivo per la sicurezza della notte di San Silvestro a Milano. Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale, Protezione Civile e AREU hanno presidiato piazza Duomo e aree limitrofe oltre che altri luoghi di aggregazione, come i Navigli, quartiere San Siro e la zona di corso Como, con nuclei mobili pronti a intervenire per evitare assembramenti pericolosi. Le forze dell’ordine hanno controllato circa millecinquecento persone e sei giovani sono stati sono stati accompagnati in Questura perché senza documenti. Altri sei giovani sono stati denunciati: tre per il porto di oggetti atti a offendere, uno per accensione ed esplosioni pericolose, uno perché inottemperante all’obbligo di dimora presso il comune di Torino e uno per il porto abusivo di arma. In via Zamagna e piazza Selinunte, il dispositivo di ordine pubblico è intervenuto unitamente a personale AMSA per dei giovani che, a più riprese, hanno accatastato masserizie per darle poi alle fiamme e danneggiato il vetro di un veicolo della Polizia di Stato.Si stima che, nelle fasi di maggiore afflusso, in piazza Duomo e limitrofi si sia registrata la presenza di circa 25.000 persone. L’attività di prevenzione e controllo del dispositivo della Questura è proseguito fini alle prime ore del mattino.

“Il 2024 inizia con una guerriglia in via Zamagna, quartiere San Siro.” Così Francesco Giani Capogruppo della Lega in Municipio 7. “Ieri notte gruppi di baby gang hanno dato fuoco alla pattumiera e iniziato una sassaiola contro le Forze dell’Ordine. L’ennesimo atto intollerabile in un quartiere fuori controllo. Nel mentre il Comune di Milano spende 4milioni di euro di fondi PNRR per installare panchine e tavoli da picnic nel quartiere. Quello che serve è un piano straordinario per riportare sicurezza e legalità nella zona. Chiederò la convocazione di una Assemblea pubblica in quartiere con l’assessorato alla sicurezza, per chiedere interventi immediati.”

“Una notte di guerriglia quella vissuta a San Siro, che si dimostra ancora una volta il ghetto di Milano. Nessuna integrazione e la dimostrazione del fallimento della sinistra milanese. Il 2024 inizia con i soliti problemi che da anni denunciamo, questa amministrazione non ha mai mosso un dito oltre ad interventi spot, nel quartiere l’amministrazione comunale non si è mai fatta vedere. Un grazie alle forze dell’ordine per essere sempre in prima fila, mi chiedo come mai nella zona non fossero presenti anche agenti della polizia locale.” Così Alessandro Verri Capogruppo della Lega in Consiglio Comunale