Milano risulta la peggiore città al mondo dove vivere per gli stranieri: questa la classifica

Milano e Roma, le due città maggiori d’Italia hanno ottenuto un pessimo punteggio dai residenti internazionali per quanto riguarda la burocrazia, le prospettive di carriera e la sicurezza del lavoro. Lo rivela l’ultimo studio di InterNations, un sito di informazione e networking per persone che vivono all’estero. La classifica 2023 Expat City Ranking ha infatti classificato Roma e Milano tra le dieci peggiori città in cui vivere a livello mondiale per i cittadini stranieri.

La classifica, basata su un sondaggio condotto su quasi 12.000 residenti internazionali, ha collocato le due metropoli rispettivamente al 48° e al 49° posto su 49 città.

Se in fondo alla classifica generale ci sono Milano e Roma, subito dopo troviamo Vancouver che si piazza al 47° posto. La città canadese è il luogo in cui gli espatriati sono i più infelici (49°) e dove lottano di più con le loro finanze personali (49°). Completano questo ben poco ambito podio delle peggiori città in cui vivere altre due città tedesche: Amburgo e Berlino.

Ecco di seguito la classifica degli ultimi 10 posti:

Milano, Italia (49° su 49 paesi)

Roma, Italia (48° assoluto)

Vancouver, Canada (47° assoluto)

Amburgo, Germania (46° assoluto)

Berlino, Germania (45° assoluto)

Dublino, Irlanda (44°)

Istanbul, Turchia (43°)

Londra, Regno Unito (42°)

Parigi, Francia (41°)

Seul, Corea del Sud (40°)