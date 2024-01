Capodanno, De Corato: In città inizio anno con il botto! 44 incendi per colpa dei petardi! Perché Comune non ne ha vietato la vendita come per l’alcool?

“A Capodanno in città ci sono stati 44 interventi dei Vigili del Fuoco che come sempre ringrazio per il prezioso ed encomiabile lavoro che svolgono. L’anno è iniziato proprio con il botto! Sono stati incendiati cassonetti di rifiuti, masserizie varie e autovetture a causa dei numerosi petardi scoppiati. Perché, di questi ultimi, il Comune non ne ha vietata la vendita come ha fatto per esempio con le bevande alcooliche? “

Così l’On. di Fratelli d’Italia Riccardo De Corato, sui numerosi incendi causati dai petardi la notte di Capodanno in città.