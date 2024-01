Campus invernale. Giochi e laboratori per i più piccoli al Civico Museo Archeologico

Il Civico Museo Archeologico organizza giornate di campus invernali al museo, tra visite guidate, laboratori pratici, giochi e tante altre scoperte. Le attività seguono ogni giorno un tema diverso. Le attività sono rivolte a bambini di età tra 6 e 11 anni. Pranzo al sacco. Le attività si svolgeranno dalle 08.30/09.00 alle 16.30. Settimana: dal 2 al 5 gennaio

Programma

Martedì 2 gennaio: Mi rifaccio il look

Nelle giornate di festa siamo più attenti del solito agli abiti che indossiamo: anche nel mondo antico l’abbigliamento rivestiva un ruolo importante e possiamo scoprirlo osservando da vicino vasi, statue, gioielli ma anche manichini con riproduzioni di abiti antichi tra Greci, Etruschi, Romani e Longobardi.

Mercoledì 3 gennaio: Otium e negotium nell’antica Mediolanum

Presso gli antichi Romani otium era il tempo libero dai negotia, cioè dalle occupazioni della vita politica e dagli affari. In questi giorni di vacanze immaginiamo di percorrere le vie dell’antica Mediolanum e di divertirci insieme agli antichi milanesi tra spettacoli circensi, relax alle terme e banchetti luculliani. Visitiamo la mostra Le vie dell’acqua a Mediolanum e prepariamo unguenti profumati per la cura del corpo e lucerne per illuminare le sere d’inverno al caldo delle nostre case.

Giovedì 4 gennaio: A che gioco giochiamo?

A quali giochi giocavano gli antichi Greci, Etruschi, Romani ed Egizi? Lo scopriamo in questa giornata al Museo, tutta dedicata al divertimento…prima di tornare a scuola! Costruiamo alcuni antichi giochi da tavolo come il filetto e il senet egizio e ci giochiamo insieme, imparando facili regole. Poi prepariamo bambole e animaletti in argilla da regalare ai nostri amici.