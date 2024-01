Alda Merini, la poetessa milanese degli ultimi

Lavandaie

Lavandaie avvizzite

sul corpo del Naviglio

con un cilicio stretto

stretto intorno alla vita,

lavandaie violente

come le vostre carni,

donne di grande fede

sopravvissute al lutto

della bomba di Hiroshima…

Lavandaie corrotte

dall’odore del vino,

ossequiose e prudenti

fortissime nell’amore

che sbattete indumenti

come sbattete il cuore.

(da “La Terra Santa e altre poesie”)

Il grembiule

Mia madre invece aveva un vecchio grembiule

per la festa e il lavoro,

a lui si consolava vivendo.

In quel grembiule noi trovammo ristoro

fu dato agli straccivendoli

dopo la morte, ma un barbone

riconoscendone la maternità

ne fece un molle cuscino

per le sue esequie vive.

(da “La gazza ladra”)

Io ero un uccello

Io ero un uccello

dal bianco ventre gentile,

qualcuno mi ha tagliato la gola

per riderci sopra,

non so.

Io ero un albatro grande

e volteggiavo sui mari.

Qualcuno ha fermato il mio viaggio,

senza nessuna carità di suono.

Ma anche distesa per terra

io canto ora per te

le mie canzoni d’amore.

(da “La Terra Santa” 1984)