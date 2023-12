Buon Anno con l’ironia di Enzo Jannacci

Buon anno cari amici lettori,

con l’augurio che il nuovo anno sia un anno di libertà, di verità e di bellezza…

Enzo Jannacci ci aiuta con ironia

E quelli che… guardando all’attuale classifica della Samb esclamano: “E’ solo un brutto sogno, fra poco mi sveglio”… BUON ANNO!

E per tutti quelli che si aspettano che i politici inizino a parlare un po’ di più “con” la gente… e un po’ di meno “alla” gente… BUON ANNO!

E per tutti quelli che… ”Il Cinema-Teatro Calabresi”… se lo ricorderanno sempre… BUON ANNO!

E per tutti quelli che… parlando di “Bretella”… pensano ad un accessorio per pantaloni… BUON ANNO!

E per tutti quelli che… sperano che la crisi del petrolio… investa anche le parcelle dei dentisti… BUON ANNO!

E per tutti quelli che… si ricordano di quelli che… la notte di Capodanno lavorano… BUON ANNO!

E per tutti quelli che… “l’aumento della Tarsu”… indica un rialzo dei valori enzimatici… BUON ANNO!

E per tutti quelli che… guardano a rovescio la classifica della Samb… tanto per consolarsi… BUON ANNO!

E per tutti quelli che… Ballarin, sottopassi, Bilancio Partecipato, Palacongressi, viale “double face”, riqualificazione di piazza San Giovanni Battista, sono concetti astratti… BUON ANNO!

E per tutti quelli che… quando la Samb gioca in casa, purtroppo vanno da qualche altra parte… BUON ANNO!

E per tutti quelli che… ”nonostante” la Samb non giochi in casa… vanno a vederla lo stesso… BUON ANNO!

E per tutti quelli che… pensavano che per l’ultimo dell’anno il prezzo del pesce… sarebbe sceso… BUON ANNO!

E per tutti quelli che… sono convinti che Mandozzi sia all’opposizione nella Giunta Provinciale… BUON ANNO!

E per tutti quelli che… ”destagionalizzare” significa disfarsi di una confezione alimentare… BUON ANNO !!!

E per tutti quelli che… Piccioni… vuol dire… un insieme di volatili della stessa specie… BUON ANNO!

E per tutti quelli che… vorrebbero tornare a votare per non commettere l’errore di prima… BUON ANNO!

E per tutti quelli che… voteranno esattamente come l’ultima volta… BUON ANNO!

E per tutti quelli che… pensano che i loro nipoti assisteranno ad un Lungomare tutto uguale… BUON ANNO!

E per tutti quelli che… sono sicuri di vedere approvato il nuovo Prg entro questa legislatura… BUON ANNO!

E per tutti quelli che… parlare di Prg pensano ad un …”Pericoloso Rigurgito Gastrointestinale”… BUON ANNO!

E per tutti quelli che… la Notte di Capodanno… invece dell’auto prenderanno un mezzo pubblico… BUON ANNO!

E per tutti quelli che… non trovando un mezzo pubblico… prenderanno un taxi… BUON ANNO!

E per tutti quelli che… acquisteranno botti… solo da rivenditori autorizzati… BUON ANNO!

E per tutti quelli che… mangiare tanto a Capodanno vuol dire levarlo a chi non ne ha… BUON ANNO!

E per tutti quelli che… da sambenedettesi vivono ne ”lupaèse più bille de lùmònne”… BUON ANNO!

E per tutti quelli che… ci leggono e ci leggeranno per la prima volta nel 2009… BUON ANNO!