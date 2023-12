Sicurezza, Bestetti (FdI): bene rinnovo gratuità trasporti per forze dell’ordine in Lombardia

“La conferma del rinnovo, anche per l’anno 2024, dell’agevolazione tariffaria garantita da Regione Lombardia ai rappresentanti delle Forze dell’Ordine, che potranno viaggiare gratuitamente sui servizi regionali di traporto pubblico di linea in tutta la Lombardia, è un’ottima notizia, che accogliamo con grande soddisfazione”.

Così in una nota Marco Bestetti, Consigliere regionale di Fratelli d’Italia.

“Dal confronto con i rappresentanti delle Forze di Polizia, come il sindacato SAP, era emersa la forte richiesta di continuare sulla strada intrapresa fino ad oggi. Settimana scorsa, in sede di approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2024 – spiega Bestetti – come Fratelli d’Italia avevamo quindi presentato un Ordine del Giorno che invitava la Giunta a dare continuità a questa importante misura. Fa molto piacere che questo invito sia stato accolto in tempi record dal Presidente Fontana e dagli Assessori Lucente e Alparone, che hanno trovato le risorse necessarie, confermando la grande attenzione del centrodestra per la sicurezza e per il concreto sostegno agli agenti in divisa” conclude Bestetti.

Marco Bestetti

Consigliere Regionale Lombardia