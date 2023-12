Galleria, blitz di Ultima Generazione: albero DI Gucci imbrattato di vernice

Ieri poco prima di mezzogiorno gli attivisti del gruppo ecologista Ultima Generazione hanno imbrattato l’albero di Natale di Gucci al centro dell’Ottagono della Galleria Vittorio Emanuele. I militanti sono saliti sul palco che ospita la struttura e hanno buttato secchiate di vernice arancione sulle decorazioni a forma di valigia. Poco dopo le Forze dell’Ordine hanno bloccato e identificato gli autori del gesto. “Gucci è un’azienda che fattura 10 miliardi l’anno, dà un milione in beneficenza e intanto continua ad alimentare un sistema di lusso e di consumo che sta decretando la nostra condanna a morte. – si legge nelle pagine social del movimento che chiede la costituzione di un fondo di ‘riparazione’ ambientale da 20 miliardi – L’albero di Gucci oltre ad essere stato ampiamente criticato, è simbolo di uno stile di vita totalmente insostenibile. Uno stile di vita scandaloso davanti al divario economico in Italia. Invece di concedere il prezioso spazio della Galleria Vittorio Emanuele ad una multinazionale del lusso, alimentando cosi la chimera del consumismo il Comune di Milano potrebbe usare questo luogo a favore di iniziative sociali o istruttive per tutta la popolazione. Viste le varie polemiche, chiediamo al Sindaco Sala se intende usare i soldi di questo ‘Gift of love’ per sostenere le persone a basso reddito o per nuovi progetti inutili”.

