Capodanno: Mostre da non perdere a Milano a Palazzo Reale e non solo

Da non perdere anche la mostra dedicata al grande pittore Doménikos Theotokópoulos conosciuto come El Greco, con oltre quaranta opere che offrono al pubblico una profonda riflessione storico – critica sull’artista cretese.

Questi gli orari di apertura nei prossimi giorni di festa:

domenica 31 dicembre ’23 (ultimo giorno dell’anno) | 10.00 – 14.30

lunedì 1 gennaio ’24 (primo giorno dell’anno) | 14.30 – 19.30

sabato 6 gennaio ’24 (Epifania) | 10.00 – 19.30

Scopri tutte le altre mostre in corso a Palazzo Reale.

Ma gli appuntamenti imperdibili nella città di Milano non sono solo quelli di Palazzo Reale.

L’ultimo dell’anno è l’ultimo giorno utile per visitare la mostra fotografica 58° Wildlife Photographer of The Year, allestita presso Superstudiopiù (Hangar21), in via Tortona.

Due le mostre visitabili al Pirelli HangarBicocca: Thao Nguyen Phan. Reincarnations of Shadows e James Lee Byars, che vedono protagonisti due artisti internazionali.

Anche alle Triennale Milano possiamo segnalare due mostre in corso, la prima dedicata al grande fotografo, scomparso dieci anni fa, Gabriele Basilico, e la prima personale in Italia dell’artista australiano Ron Mueck.

Ricordiamo anche le aperture straordinarie tra Capodanno e l’Epifania del Mudec di Milano: